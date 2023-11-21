Предатель Царев одним махом испортил 10-летнюю российскую пропаганду 1 Денис Казанский

21.11.2023, 12:29

3,742

«Консервы» вскрылись.

21 ноября – десятая годовщина начала Евромайдана. Не сомневаюсь, что многие до сих пор считают, что российская агрессия, война, оккупация – это все следствие событий десятилетней давности. Мол, сидели бы тихо – ни одной войны и аннексии украинских территорий не было бы. Янукович бы «сам цивилизованно ушел» в 2015 году. Эту чушь они повторяют уже 10 лет.

Я же просто напомню, что весной нынешнего года экс-депутат от «Партии регионов», а ныне – известный коллаборант Олег Царев в интервью российскому изданию абсолютно открыто признал, что у Виктора Януковича был план развала Украины. Сбежавший президент собирался спровоцировать отделения западных областей, которые мешали ему узурпировать власть и вести пророссийский курс.

Регионалы намеревались переписать Конституцию, чтобы позволить Януковичу оставаться «вечным» президентом, по тому же сценарию, как это сделали глава Кремля Владимир Путин и узурпатор Александр Лукашенко.

Такой шаг, по их замыслу, должен был подтолкнуть западные области Украины к сепаратизму. Планировалось, что эти регионы восстанут после такой узурпации власти, а Янукович не будет мешать их отделению. Остальные страны должны были смириться с произволом и превратиться во вторую Беларусь.

Фактически это признание в том, что Янукович и его команда действительно были российской агентурой и имели четкий план уничтожения собственной страны. Это признание полностью подтверждает, что у украинцев не было другого выхода, кроме как выходить на Майдан и защищать свою страну от преступников, которые хотели ее развалить.

10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был «государственным переворотом», что именно Майдан спровоцировал войну и если бы Революции не было, Украина жила бы мирно. Как видим, после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не было.

Прямо до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, кроме западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов.

Не Майдан совершил государственный переворот. Это Янукович со своим окружением планировал государственный переворот и уничтожение Украины, а Майдан этот переворот предотвратил. И выгнал из страны людей, которые уже не скрывают того, что их целью было уничтожение Украины. Что они ненавидят Украину всей душой. Сегодня они уже не стесняются, говорят об этом открыто, как тот же Царев.

Денис Казанский, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».