Жители минского «Каскада» обнаружили странные синие кучки на дорожках 8 21.11.2023, 13:26

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Оказалось — яд.

На днях жители минского квартала «Каскад» начали замечать странные синие кучки вдоль дворовых дорожек, похожие на пропитанные чем-то зерна. Эта «каша» оказалась ядом, от которого уже успели пострадать собаки, живущие в жилом комплексе, пишет Onliner.

Собаки оказались задеты случайно. «Каскад» уже давно раздирают «голубиные войны»: одни жильцы подкармливают птиц, другие категорически против этого, третьи предпринимают опасные действия.

— 13 ноября в районе 14 часов я гуляла во дворе со своим щенком. Вдруг собака наткнулась на непонятную синюю кучку около нашего дома. Таких куч там было сразу три. Несмотря на то, что я всегда гуляю с щенком на поводке, он успел своим загребущим языком лизнуть содержимое.

Я сразу же отреагировала и открыла пасть собаке: язык был того же синего цвета, что и кучка. Естественно, я испугалась: вдруг она все-таки часть этих зерен проглотила. Тут же начала припоминать, как в чате собачников рассказывали, что кто-то начал раскладывать в квартале отраву для голубей. И что, скорее всего, это крысиный яд, — рассказала жительница «Каскада» Ольга.

Посоветовавшись с другими владельцами собак, Ольга решила связаться с ветеринарами. Однако найти в минских клиниках антидот от крысиного яда оказалось не так и просто. Специалисты посоветовали девушке самой как можно скорее вызвать рвоту у собаки, что она и сделала. В рвотных массах оказались зерна.

— Мы срочно поехали в клинику. Состояние щенка при этом никак не изменилось: до и после всех манипуляций он чувствовал себя хорошо, был активным. Как мне потом рассказали, яд и не проявляет себя сразу: последствия могут появиться через одну-две недели.

В клинике, в которую мы приехали, как и в других, антидота не было, но нам выписали рецепт на препарат, который надо было проколоть самостоятельно. Нашелся этот препарат только в Марьиной Горке. Мы все сделали по указанной врачом схеме. К счастью, со щенком все хорошо, хотя ему и понадобилось дополнительное лечение, так как по результатам анализов стало понятно, что печень все-таки пострадала, — продолжает минчанка.

Пока девушка металась по клиникам, одна из соседок, узнавшая из чата о проблеме, убрала эти кучки. Другая же заметила специфические синие следы на колесах своей коляски. «Я сегодня обнаружила эту синюю дрянь на колесах коляски. Засохшие ярко-синие брызги в районе колес и на перекладине. Как смогла, отмыла, но я в ужасе, потому что ребенок ползает везде, все трогает, тянет в рот. А коляска не изолирована, стоит в прихожей», — описала ситуацию молодая мама.

— Я не понимаю, как вообще такое могло кому-то прийти в голову. Не нравится тебе, что кормят голубей, подойти ты к человеку и попроси делать это в другом месте. Зачем же посреди двора, где ходят люди и играют дети, сыпать отраву. К слову, в чате жильцов уже рассказывали, что некоторые сталкивались с кровотечениями и рвотой у собак, но никто и подумать не мог, в чем причина.

Обнаружились и трупы голубей: они лежали за домами, возле железнодорожных путей. Мы все в шоке от того, что такое происходит. Никто не знает, что за человек это делает и будут ли для него какие-то последствия, — переживает Ольга.

Позже в чате квартала появилась информация, что подозреваемый был задержан.

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