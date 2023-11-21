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Мошенники «буквально заполонили» Instagram, чтобы сделать белорусам сюрпризы Новый год

  • 21.11.2023, 13:58
Мошенники «буквально заполонили» Instagram, чтобы сделать белорусам сюрпризы Новый год

Что на этот раз?

Мошенники «буквально заполонили» Instagram с предложениями о продаже новогодних елей. Они берут с доверчивых пользователей предоплату, а затем исчезают, рассказали в МВД.

На уловку мошенников уже попались три жителя Гродно. Они перечислили предоплату — от 300 до 500 рублей, но елей к празднику так и не получили.

«Общение с продавцом через личные сообщения, предоплата, товары только под заказ и переводы с карты на карту — признаки того, что сделка может оказаться недействительной. Будьте внимательны и совершайте оплату только по факту получения товара», — посоветовали в МВД.

Напомним, что по такой же схеме мошенники работают и в преддверии других праздников. Перед Днем святого Валентина, 8 марта, Днем учителя они, например, продают цветы.

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