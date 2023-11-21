В Минске начали строить квартиры-трансформеры 21.11.2023, 14:26

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Что это такое и сколько стоит?

В Новой Боровой появятся функциональные студии «MAX in min». На площади в 33 «квадрата» дизайнеры разместили гостиную со спальней, прихожую с рабочей зоной, кухню со столовой, ванную комнату и лоджию, пишет realt.by.

Новоселам квартиры будут передавать с полностью готовой отделкой, мебелью, техникой и даже фильтром для питьевой воды. А какой будет цена такой квартиры?

Функциональные студии «MAX in min» — это первый подобный опыт застройщика. Вместе с квартирой и отделкой покупатель получит полный мебельный пакет и современную бытовую технику. И что важно, все это будет обустроено на небольшой площади. Такое решение «А-100 Девелопмент» внедряет впервые.

Полностью обставленные квартиры появятся в 23-этажном монолитном доме в квартале «Горная долина». 33-метровым студиям выделено три этажа — с 8-го по 10-й. Потолки в квартирах будут по 2,7 метра.

Студий с такими интерьерами в Новой Боровой еще не строили. Название «MAX in min» («максимум в минимуме») означает то, что даже в квартире площадью 33 с небольшим «квадрата» можно жить комфортно. Главное — грамотно распорядиться пространством.

В квартире-студии гостиная объединена со спальней и легко трансформируется под разные сценарии.

В прихожей продумана рабочая зона с откидной столешницей. Кухня спроектирована с закрытыми фасадами до потолка. В них встроена бытовая техника: холодильник, варочная панель и микроволновка. Их дополнят мойка, смеситель, фильтр для очистки питьевой воды, вытяжка и контейнер для раздельного сбора мусора. В столовой — откидной обеденный стол.

В ванной комнате предусмотрен встроенный шкаф с выдвижными ящиками. Стиральная машина и место для бельевой корзины спрятаны в нишу, чтобы не занимать лишнее пространство. Из гостиной можно попасть на лоджию с панорамным остеклением. Места хватит для небольшого кресла, кофейного столика и светильника.

Продажи студий «MAX in min» уже стартовали. Стоимость «квадрата» с готовым интерьером — 2128 долларов в эквиваленте. То есть, целиком вся 33-метровая квартира обойдется в сумму от 70 тысяч долларов.

Дом с функциональными студиями «MAX in min» сдадут в первом квартале 2025 года.

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