В центре Севастополя раздалась серия мощных взрывов
- 21.11.2023, 14:30
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Оккупанты заявили о ракетной атаке.
В центре оккупированного Севастополя днем 21 ноября прогремели взрывы. Тревога не объявлялась, но российские пропагандисты написали о ракетной опасности в Крыму.
По данным «Крым.Реалии», первый взрыв был слышен в центре Севастополя около 12:10. Спустя две минуты Telegram-канал издания сообщил о втором взрыве.
Оккупанты полуострова не объявляли воздушной тревоги, однако пропагандистские паблики по состоянию на 12:10 объявили об «авиационной опасности».
«Авиационная опасность Республика Крым», «По некоторым службам Крыма объявлена ракетная опасность», – написали в одном из севастопольских Telegram-каналов.
После этих двух в Севастополе последовали и другие взрывы. Как пишет «Крымский ветер», их было как минимум пять.
«В течение 20 минут Севастополе были слышны звуки 5 взрывов, похожие на пуски ракет, сообщают наши подписчики», - говорится в публикации от 13:00.
Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны эти взрывы в Севастополе. Представители оккупационной «администрации» тоже молчат об инциденте.