СМИ: Николай Статкевич находится в глубокской колонии в очень тяжелых условиях 1 21.11.2023, 15:33

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Николай Статкевич

ПКТ ему чередуют с ШИЗО.

Политзаключенный Николай Статкевич находится в глубокской колонии в «очень тяжелых условиях». Об этом «Радыё Свабода» сообщил неназванный источник.

Родственники политика через «вторые руки» получили подтверждение, что он до сих пор находится в глубокской колонии № 13, где по очереди сидит то в одиночной камере ПКТ, то в штрафном изоляторе.

«Его лишили права на звонки, лишили одной в год передачи и встречи. Сидит в одиночной камере ПКТ, которую регулярно чередуют с ШИЗО», — сообщил журналистам источник.

«280 дней тишины прошло. Сколько еще?» — такую запись оставила в Facebook жена политика Марина Адамович, которая считает дни вынужденного молчания своего мужа. Последнее письмо от супруга она получила 9 февраля.

По состоянию на 21 ноября Николай Статкевич уже 285 дней не звонил родственникам, от него не приходят письма, отправленные политзаключенному медбандероли возвращают назад. Кроме того, к политику не может попасть адвокат.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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