Бойцы ВСУ уничтожили три вражеских танка и отбили атаку около Авдеевки
- 21.11.2023, 16:52
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Видеофакт.
Бойцы 10-го мотопехотного батальона 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка уничтожили в одном бою три вражеских танка, двигавшихся на позиции их подразделения около Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о деталях этого боя украинские воины рассказали в эксклюзивном интервью каналу Бутусов плюс.
«Этот день у нас начался с боевым настроением - возможен штурм. Сказали, мол, готовьтесь - едет три «коробочки». Не понял сначала и думал, что ничего удивительного, если это БМП с пехотой, а оказалось, что едет три танка. Первый танк взорвался на своих минах - свернул не там где надо. Мы услышали взрыв...», - рассказывает боец с позывным «Ваха».
«Все, что есть противотанковое, готовим. Моя позиция - ближе всех, на ней был NLAW... Я подготовился, присел на ногу, и тут танк выкатывается на полкорпуса. Зажал рычаг, досчитал до шести, - танк уже полностью выкатывается из-за коряги, жму пуск - и что-то не так. Полголовы занемело, ушей не чувствую, наушник полетел, плечо болит, меня отбросило - NLAW нештатно сработал... Я упустил возможность сделать выстрел: танк проехал дальше, и я мог задеть своих, которые были на ближней позиции к танку... Ваха сзади загнал в танк «Матадора», - рассказывает украинский воин Василий Перукар.
«Товарищ поставил мне «Матадора» в боевое положение и уже, буквально, в упор...«Матадор» сработал очень интересно - ракета вылетела и упала возле танка, а затем сработал реактивный двигатель и снаряд залетел под дно танка, - продолжает Ваха.
Танкисты выжили и им удалось сесть на броню третьего танка, который начал разворачиваться и уезжать с поля боя. Однако наехал на мину и тоже взорвался».