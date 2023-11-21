Виталий Портников назвал три сценария завершения войны в Украине 21.11.2023, 17:19

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Виталий Портников

Могут быть приняты гарантии безопасности для украинцев.

Существует как минимум три возможных сценария свершения войны в Украине. В частности, могут быть приняты гарантии безопасности для украинцев или может быть подписан мирный договор.

Такое мнение высказал украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников в эфире «Говорит великий Львов». Он отмечает, что возможны различные варианты дальнейшего развития событий.

«Могут быть разные варианты. Могут быть гарантии безопасности для украинцев, которые не позволят россиянам больше продвигаться. Может быть исчерпание ресурсов, когда война остановится на линии разграничения и может быть перемирие, которое Россия и Украина подпишут не с третьими странами, а между собой», – отметил Портников.

Он предполагает, что возможен также третий вариант – когда украинские военные возьмут под огневой контроль оккупированные территории.

«Может быть третий вариант, когда Россия будет считать, что она контролирует определенные украинские территории, но не сможет там находиться, потому что эти территории будут под огневым контролем ВСУ. Может быть разное, даже сейчас, когда мы находимся в ситуации предчувствия позиционной войны», – отметил журналист.

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