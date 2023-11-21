Недалеко от Минска продается новый и стильный дом по цене двушки
- 21.11.2023, 17:55
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Можно жить круглый год.
В одном из СТ Смолевичского района продается новый деревянный симпатяга со скандинавским интерьером. В доме можно жить круглый год, ведь имеются все необходимые коммуникации, мебель и техника, а Минск находится в получасе езды. Realt показал, что там внутри и какая у него цена.
Дом располагается в СТ «АгроБелОИ-1» — в 25 км от МКАД. Каркасный дом построили в 2023 году. Фундамент — монолитная бетонная плита, на крыше — металл. Фасад отделали деревом по финской технологии. Общая площадь дома составляет 61 м² без учета террасы. Она же занимает 10 квадратов. Потолки достигают 3 метров.
Внутри такая планировка: гостиная, отдельная кухня, две спальни, санузел и гардеробная. Интерьер во всех комнатах сделан в скандинавском стиле.
В кухне под большим окном расположились рабочая зона и умывальник. Здесь имеется встроенная бытовая техника.
В гостиной есть камин, а также окно-дверь, позволяющая выйти во двор. Кстати, естественное освещение проникает в комнату с двух сторон.
Одна спальня предназначена для детей, вторая, с панорамным окном, — хозяйская.
Санузел в доме совмещенный. Тут стены отделаны деревом, есть душевая кабина, небольшой столбик для вещей, стиральная машина и умывальник. Здесь также имеется небольшое окно.
Отопление электрическое, сделаны теплые полы, помогает с теплотой и камин. Вода поступает из скважины, канализация — местная. Рядом есть газ.
Крытая терраса прилегает к дому. Там разместился стол для посиделок и обедов в теплое время года.
Участок занимает 9,78 сотки. Территория огорожена и ухожена: есть дорожки, зона с мангалом, навес для дров, качели и песочница для детей.
Стоимость дома — 79 500 долларов.