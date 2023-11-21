Банки прогнозируют девальвацию белорусского рубля 21.11.2023, 18:55

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И готовятся к этому сценарию.

Белорусские банки ожидают, что наша нацвалюта в 2024 году может девальвироваться. По прогнозу некоторых финучреждений, белорусский рубль может ослабнуть до 10% к нынешним значениям. Такой прогноз представители банков сделали на Ярмарке финансирования в Минске. Об этом пишут Office Life и ilex.by.

Как прогнозируют банки, по базовому сценарию в следующем году белорусский рубль девальвируется примерно на 8−10%. При этом многое будет зависеть от курса российского рубля, поскольку обе валюты сильно взаимоувязаны.

В деталях прогнозы разных банков отличаются, но не слишком существенно. Так, заместитель председателя правления «Паритетбанка» Дмитрий Захаров сообщил, что банк закладывает в свои планы на 2024 год следующие курсы основных валют: доллар — 3,4 рубля, евро — 3,6 рубля, 100 российских рублей — 3,54 белорусского.

В «МТБанке» курс американской валюты прогнозируют в диапазоне 3,3−3,4 рубля, а в Банке развития — 3,2−3,4 рубля. Российский рубль здесь оценивают в диапазоне 90−95 за 1 доллар. Кстати, многие эксперты считают, что в 2024 году доллар ослабнет к евро, так как инфляция в США снижается и Федеральная резервная система (аналог нашего Нацбанка) может перейти к снижению ключевых ставок.

В большинстве банков считают, что ослабление белорусской валюты будет «управляемым», то есть без резких скачков курса. Конечно, при условии отсутствия новых негативных факторов на важных для нас рынках и форс-мажорных ситуаций. В последнем случае возможны более существенные курсовые колебания.

В ноябре на белорусском рынке сложилась уже немного забытая картина, когда валюта вновь становится интересной субъектам хозяйствования. Это связано, во-первых, с тем, что ее много — на рынке наблюдается валютный профицит. Во-вторых, валютные кредиты сейчас почти вдвое дешевле рублевых (в среднем 5−6% против 10% годовых).

Поэтому большинство банков отмечают рост кредитования, в частности в долларах. И, как бы странно это ни выглядело, некоторые клиенты начали «переворачивать» рублевые кредиты в валютные. Еще два месяца назад на рынке наблюдалась прямо противоположная ситуация.

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