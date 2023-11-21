Экспорт российской нефти упал рекордно за четыре месяца 21.11.2023, 19:24

Падение случилось после санкций против «теневого флота» Путина.

Экспорт российской нефти резко сократился в середине ноября после того, как США начали вводить санкции против «теневого флота» Кремля.

На неделе, завершившейся 19 ноября, танкеры вывозили из морских портов РФ 2,7 млн баррелей в сутки — минимальный объем за последне три месяца, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные слежения за судами. По сравнению с предыдущей неделей объемы экспорта схлонулись на 580 тысяч баррелей в день, или 16% — рекордно с начала июля, а доходы бюджета от экспортных пошлин стали самыми низкими с конца сентября — $68,1 млн против $82,2 млн неделей ранее.

Просели в первую очередь поставки в Азию, которая после введения нефтяного эмбарго Евросоюза забирает 9 из 10 баррелей, отправляемых из России на экспорт. За неделю по 19 ноября объемы поставок в Индию и Китай упали до самого низкого уровня с конца августа, тогда как в экспорт в Турцию остался стабильным — около 400 тысяч баррелей в день.

Источники Reuters среди нефтетрейдеров отмечают, что после волны американских санкций возникли опасения нехватки танкеров для перевозки российских баррелей. Стоимость фрахта судна из портов Балтийского моря до Индии взлетела до $10 млн, хотя еще в начале месяца это было $8 млн, а в сентябре — лишь $5 млн.

«Мы предвидим возможную нехватку судов для российской нефти», — сказал один из источников агентства: судовые операторы опасаются жестких мер со стороны США, которые взялись покончить с практикой продажи баррелей из РФ в нарушение санкций.

В октябре американский Минфин внес в «черные списки» танкеры Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, зарегистрированные на компании из Турции и ОАЭ. В ноябре под санкции попали еще три судна — «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, принадлежавшие судоходным операторам в Дубае. Все они были уличены в нарушении «ценового потолка», который запрещает возить нефть российского происхождения по цене выше $60 за баррель.

Пока отгрузки Urals — основного экспортного сорта России — идут без перебойно, говорят источники Reuters, однако из-за роста стоимости фрахта увеличиваются скидки.

На прошлой неделе цена Urals падала ниже $60 за баррель, а ее дисконт к Brent достиг почти $20, хотя еще в октябре не превышал $10. По состоянию на вторник, 21 ноября, Urals продается по $61-63 за бочку, говорят источники Reuters. Это по-прежнему на $20 дешевле Brent, которая торгуется около $83, и существенно ниже уровней, которые правительство заложило в бюджет.

Проект казны на ближайшую трехлетку сверстан из расчета, что Urals будет стоить $71,3 за баррель в 2024 году, $70,1 — в 2025-м и $70 — в 2026-м.

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