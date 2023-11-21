«Иноагентам» могут запретить въезд в Россию 4 21.11.2023, 20:07

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Предложение направили в Госдуму РФ.

Глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил предложение Госдуме о введении запрета на въезд в Россию «иностранным агентам». В письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину, которое цитирует Baza, он советует внести соответствующие поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

«Эксперты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что гражданам РФ, проживающим вне пределов страны, внесенным в реестр иностранных агентов, продолжающим публично <…> критиковать принятые президентом и правительство решения, <…> необходимо на законодательном уровне запретить въезд в РФ», — говорится в документе. Эти меры необходимы «в целях обеспечения внутренней безопасности», — уверен Бородин.

Сейчас въезд в Россию запрещают иностранцам, представляющим угрозу для государства и его граждан. Эта мера может быть применена, если иностранец ранее был выдворен, депортирован, не обладает необходимыми документами или совершил преступление на территории России. Запретить гражданину РФ въезжать в страну нельзя.

Виталий Бородин — генеральный директор и учредитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Организация использует аббревиатуру ФПБК, которая очень похожа на сокращенное название Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Би-би-си утверждает, что ФПБК создали при содействии «Единой России» как ответ структурам Навального.

Бородин был известен доносами на независимые российские медиа, а с начала войны в Украине принялся доносить на российских исполнителей и актеров, высказывавшихся против вторжения. В их числе — Валерий Меладзе, Семен Слепаков, Диана Арбенина, Лия Ахеджакова и Алла Пугачева.

Ранее о проблемах для уехавших россиян, которые выступают против вторжения в Украину, заявили и в Кремле. «Есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на Вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну. Во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже будет невозможно сюда вернуться. Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них, — люди их не примут», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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