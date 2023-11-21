Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о быках и ПДД 1 21.11.2023, 20:29

4,144

Вопрос преподавателя из Витебска принес победное очко телезрителям.

В зимней серии игр азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Руслана Мирзалиева проиграла телезрителям со счетом 4:6. Победное очко телезрителям принес преподаватель из белорусского Витебска Алексей Кудрявцев, пишет КП.

Его вопрос был такой:

«Жителям канадской провинции Новая Шотландия 1923 год запомнился как «Год бесплатной говядины». Это прозвище появилось из-за того, что местные фермеры, опасаясь судебных тяжб и больших штрафов, в течение этого года сдали на бойню всех тягловых быков. Какое решение властей провинции, принятое за несколько месяцев до этого, привело к таким последствиям?»

Знаток Джамиль Салманов ответил:

«Штрафы были связаны с какой-то техникой. Тогда стали популярны машины. И если машина вдруг собьёт какое-то тягловое животное, то вина будет на владельце этого животного. И поэтому, чтобы избежать этого, закон мог быть такой. Или же им просто запретили выходить как-то на проезжую часть».

Правильный ответ озвучил ведущий:

«Дело в том, что люди могут быстро перестроиться и жить по новым правилам, а вот объяснить быкам, что теперь нужно тащить повозки по правой стороне дороги, а не по левой, не получалось. Они продолжали двигаться по левой стороне дороги и сталкивались с автомобилями. Постоянные штрафы и судебные тяжбы вынудили фермеров Новой Шотландии сдать тягловых быков на мясо. В начале 1923 года власти провинции приняли решение перейти на правостороннее движение».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».