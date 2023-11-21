Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о быках и ПДД

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о быках и ПДД1
- 21.11.2023, 20:29
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Вопрос преподавателя из Витебска принес победное очко телезрителям.
В зимней серии игр азербайджанского клуба «Что? Где? Когда?» команда Руслана Мирзалиева проиграла телезрителям со счетом 4:6. Победное очко телезрителям принес преподаватель из белорусского Витебска Алексей Кудрявцев, пишет КП.
Его вопрос был такой:
«Жителям канадской провинции Новая Шотландия 1923 год запомнился как «Год бесплатной говядины». Это прозвище появилось из-за того, что местные фермеры, опасаясь судебных тяжб и больших штрафов, в течение этого года сдали на бойню всех тягловых быков. Какое решение властей провинции, принятое за несколько месяцев до этого, привело к таким последствиям?»
Знаток Джамиль Салманов ответил:
«Штрафы были связаны с какой-то техникой. Тогда стали популярны машины. И если машина вдруг собьёт какое-то тягловое животное, то вина будет на владельце этого животного. И поэтому, чтобы избежать этого, закон мог быть такой. Или же им просто запретили выходить как-то на проезжую часть».
Правильный ответ озвучил ведущий:
«Дело в том, что люди могут быстро перестроиться и жить по новым правилам, а вот объяснить быкам, что теперь нужно тащить повозки по правой стороне дороги, а не по левой, не получалось. Они продолжали двигаться по левой стороне дороги и сталкивались с автомобилями. Постоянные штрафы и судебные тяжбы вынудили фермеров Новой Шотландии сдать тягловых быков на мясо. В начале 1923 года власти провинции приняли решение перейти на правостороннее движение».