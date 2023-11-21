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Президент Польши обратился к украинцам по случаю 10-й годовщины Евромайдана

  • 21.11.2023, 21:29
Президент Польши обратился к украинцам по случаю 10-й годовщины Евромайдана
Анджей Дуда

Анджей Дуда выразил поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Президент Польши Анджей Дуда выпустил видеообращение по случаю десятой годовщины Евромайдана, выразив поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Дуда напомнил, что после полномасштабного российского вторжения Польша первой стала требовать предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Несколько дней назад Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной переговоры о вступлении. Это большой успех, с которым я вас поздравляю. Но это также большой вызов», – отметил он.

При этом Дуда заверил, что Польша непоколебимо будет стоять плечом к плечу с Украиной и поддерживать ее в борьбе с российским агрессором.

«Потому что никто так хорошо, как поляки, не понимает, какую большую цену нужно платить за свободу и независимость. Мы будем помогать вам на вашем пути в ЕС и НАТО, потому что хотим видеть вас в нашей европейской семье как можно скорее», – подчеркнул президент Польши.

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