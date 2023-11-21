Владелица секонда из Дзержинска недоумевает, почему не идут продажи в ее магазине 14 21.11.2023, 21:37

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Предпринимательница обратилась к пользователям и попросила высказать взгляд со стороны.

Жительница Дзержинска Лера в прошлом году открыла в этом райцентре магазин одежды секонд-хенд. Девушка все делает сама: отремонтировала помещение, ездит на склад за товаром, продает его в розницу, отправляет покупателям вещи почтой, убирает торговую точку. Однако, несмотря на все усилия, торговля идет так плохо, что хозяйка задумывается о закрытии объекта. О своем бизнесе девушка рассказала на личной странице в TikTok, пишет «Зеркало».

В прошлом году Лера вложила все скопленные деньги в маленький бизнес. Она открыла почти в центре Дзержинска магазин Green Room по продаже одежды секонд-хенд для взрослых и детей. Девушка и члены ее семьи сами отремонтировали торговое помещение, установили в нем оборудование, организовали примерочные кабинки.

Лера завела страничку магазина в Instagram, где размещала информацию о новых поступлениях, организовывала розыгрыши, объявляла скидки. Чтобы не упускать покупателей, которые находятся не в Дзержинске, девушка решила продавать вещи онлайн и высылать их почтой.

Однако недавно Лера сообщила в TikTok, что дела у магазина идут плохо — выручка очень маленькая, иногда за день в магазин никто не заходит. По результатам работы за год девушка «даже не вышла в ноль» по затратам, аренду в 650 рублей платить очень трудно. Лера недоумевает, почему так происходит, ведь одежду она закупает хорошую, категорий «сток» (новые вещи из старых коллекций) и «суперкрем» (это сортированный секонд, среди которого много новых с бирками вещей, попадаются и бренды).

Также предпринимательница обратилась к пользователям и попросила высказать взгляд со стороны о том, чего не хватает в ее магазине и что можно сделать, чтобы продажи пошли.

В ответ на призыв Леры комментариев было очень много. Кто-то высказался очень негативно, мол, «вещи эти забирают от мертвяков», а потом перепродают втридорога. Некоторые пользователи считают, что товар в магазине развешан неправильно — надо вещи разместить по типу ткани или цветам. Другие писали, что все дело в вывеске перед входом — глядя на нее, непонятно, что находится внутри. Третьи убеждены, что расположение торговой точки неправильное и на этом месте хороших продаж не будет.

«У вас рядом Wildberries, они всех покупателей забирают. Лучше бы вы открыли кофейню, а не секонд», — высказывались люди.

Было и совсем противоположное мнение: «Там же Wildberries — это хорошо, весь поток людей ваш должен быть».

Пессимистично настроенные люди советовали Лере продать все, что есть в магазине, построить дом с бассейном и баней и сдавать его посуточно для вечеринок. Отозвались и люди, имеющие опыт ведения мелкого бизнеса, вот что некоторые из них написали:

«Закрывайте вовремя этот бизнес, сама держала, знаю, что это такое. Скидывайте все, что осталось, по минимальной цене».

«Не переживайте, нашему магазину уже второй год, мы тоже в полной ж***. Каждый день хочется закрыться».

«Я продержалась два года. Итог: ИП приостановлено, вещи в гараже мужа. Мне не повезло».

«То же самое. Мы из Островца. Жена открыла магазин косметики. Каждый день думает закрывать, пока поменяли помещение, посмотрим, что будет до Нового года».

«У меня уже три года ИП. Было пару магазинов, уже один последний тянем за уши. Налоги и аренда все съедают».

«Закрывайтесь, мы закрылись через 8 месяцев. Если рядом есть большие магазины, они вас задавят. Аренда, остатки, все хотят новый товар. Нет смысла».

Тем не менее закрывать магазин Лера пока не хочет. Каждый день девушка снимает ролики с отзывами покупателей о товаре в магазине, делает обзоры одежды, которую она продает, а также приглашает людей за покупками.

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