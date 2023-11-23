«Яркое зарево в небе и свист, будто ультразвук»: новые подробности взрывов под Москвой
- 23.11.2023, 9:58
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Выведены из строя пять подстанций.
В селе Молоково Ленинского городского округа Лыткарино Московской области России ночью раздались взрывы. Несколько населенных пунктов остались без света, воды и связи. По предварительной информации, причиной инцидента стало «замыкание на местной электроподстанции».
Как сообщает Telegram-канал Shot, около 01:00 по московскому времени в небе над подмосковным Лыткарино очевидец увидел «яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук» со стороны электроподстанции. Раздались взрывы.
Несколько населенных пунктов остались без воды, света и связи. По предварительной информации, без напряжения пять подстанций. Специалисты устраняют повреждения.