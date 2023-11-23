Шольц выдвинул Путину два условия завершения войны 2 23.11.2023, 11:12

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Канцлер Германии жестко ответил главе РФ на заявление о «переговорах».

Для завершения полномасштабной войны агрессора России против Украины глава Кремля Владимир Путин должен прекратить атаку на украинское государство и вывести свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Barrons, глава правительства ФРГ Шольц заявил, что он призвал Путина, который пожаловался на «отказ Киева от переговоров» прекратить атаки на Украину и вывести из страны свои войска, чтобы война завершилась.

«Я призвал президента Путина прекратить атаку на Украину и вывести войска, чтобы эта война наконец-то закончилась», - отметил Шольц.

Прокомментировала слова главы РФ о якобы стремлении к миру и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. По ее словам, Путин «мог бы легко доказать свое стремление к миру, если бы отозвал своих солдат».

«России достаточно просто вывести свои войска из Украины», - подчеркнула Мелони.

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