Норвегия приготовилась закрыть границу с Россией 1 23.11.2023, 14:09

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Вслед за Финляндией.

Норвегия готова последовать примеру Финляндии и закрыть границу с Россией, «если будет надо», заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре, сообщает The Moscow Times.

По его словам, власти страны внимательно следят за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии, которые вводят ограничения на пропуск через границу.

У Норвегии на границе с Россией есть только один контрольно-пропускной пункт «Стурскуг». С российской стороны напротив него работает многосторонний автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск». Он расположен на территории Печенгского района Мурманской области.

До последнего времени норвежские власти не фиксировали «какого-либо аномального движения» через границу с Россией. А в ноябре, по словам министра юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель, трафик на КПП «Стурскуг» и вовсе был самым низким за всю осень.

Накануне правительство Финляндии из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки объявило о прекращении работы всех пунктов пропуска на границе с Россией, за исключением одного — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта»). Решение вступит в силу в ночь на 25 ноября и будет действовать как минимум до 23 декабря. Но в случае ухудшения ситуации Хельсинки готов к еще более жестким мерам, подчеркнул премьер-министр страны Петтери Орпо.

КПП «Райя-Йоосеппи» находится в 250 км от Мурманска и является самым труднодоступным для россиян. При этом он работает только четыре часа в сутки. Премьер Финляндии отметил, что искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты только на этом КПП.

Россия выразила протест Финляндии из-за закрытия пограничных пунктов. МИД РФ назвал эти действия провокационными и нарушающими интересы как россиян, так и финнов. В Кремле заявили, что Хельсинки выбрал ошибочный «путь конфронтации» и «русофобии».

Ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции могут и власти Эстонии. Погранслужба страны уже подготовила заграждения «зубы дракона» для установки на границе. При этом попасть на территорию ЕС через Эстонию могут только те, у кого имеются все законные основания для этого, подчеркнул руководитель пограничной службы страны Вейко Коммусаар.

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