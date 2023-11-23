Украинский историк: План агрессии России был утвержден в конце 2008 года 23.11.2023, 17:36

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Ярослав Грицак

Фото: journalism.ucu.edu.ua

Еще задолго до «Майдана».

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV рассказал, что план агрессии России в отношении Украины был утвержден еще в конце 2008 года.

«Россия имела планы военной масштабной агрессии в отношении Украины еще задолго до «Майдана». Согласно моим источникам, источникам моих коллег, которые разбираются в этом, этот план был утвержден еще в конце 2008 года», — заявил Грицак.

Историк объяснил, что единственной неожиданностью для россиян стал «Майдан»: они ожидали, что в Украине начнутся массовые беспорядки в 2015 году, когда на пост президента снова будет претендовать Виктор Янукович и прибегнет к манипуляциям.

«В тот момент считалось, что это будет лучшее время для вторжения России в Украину, чтобы, мол, обеспечить порядок в этой стране, спасти от хаоса. Поэтому нельзя сказать, что Россия сразу «наказала» украинцев, «наказала революцию». Она имела этот план», — объяснил Грицак.

По его словам, «наказание» украинцев масштабной военной агрессией планировалось россиянами «каждый раз, когда украинцы будут демонстрировать свою активную позицию по приближению к Западу и отходу от России», что и произошло в 2014 году.

«Мы об этом знали. Говорю «мы», потому что это были майданные эксперты. Нас уже давно предупредили, что на самом деле вторжение неизбежно. Я помню, что даже в какое-то время мы попросили выйти на Майдан и заявить это. И это где-то на ютубе существует, что Янукович больше не является угрозой для нас, наша главная угроза — Путин. У нас есть время до окончания Олимпийских игр. А дальше развитие событий, к сожалению, это подтвердило», — добавил историк.

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