«Председатель колхоза выменял антикварные часы на корову» 24.11.2023, 14:13

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Фото: Наша Нiва

Белорусский мастер-часовщик рассказал, как совместил необычное хобби и работу.

Время — деньги. А ремонт того, что его отсчитывает, иногда — большие деньги. О том, какие часы следует ремонтировать, почему часовых дел мастерам не по душе «половая жизнь», а женщины редко становятся коллекционерами часового антиквариата, Myfin.by поговорил с Олегом Селявским, который целые дни своей жизни посвящает ремонту механизмов.

Олег Селявский — директор ОДО «Интерчас». Большую часть своего времени мужчина посвящает ремонту и восстановлению часов. Он как раз из тех людей, которые совместили работу и хобби, и потому очень любит свою профессию.

«Перед 1 сентября приносили ящики будильников»

— Я пришел на работу в мастерскую по ремонту часов в 2014 году. Постепенно «дорос» до управляющего. И поначалу к ремонту часов относился скептически. Удивлялся — мол, кому это нужно, кто вообще в эпоху гаджетов носит наручные часы?

Но потихоньку начал приглядываться, изучать тему и обнаружил, что перспективы у ремонта часов есть. Помню, был поражен, обнаружив в офисе документы, подтверждающие, что наша мастерская существует как минимум с 1961 года. Много лет в одном и том же месте, в историческом доме.

Фото: Наша Нiва

— Не подсчитывали, сколько часов было отремонтировано за эти годы?

— Это сделать невозможно! Например, коллеги рассказывали, что в советское время перед 1 сентября традиционно стояло на ремонт по 5-6 ящиков с будильниками… Это сейчас у всех айфоны, андроиды, а раньше без обычного будильника не обходились ни в одном доме.

Ежемесячно мы выполняем порядка 500-600 заказов. Конечно, это уже не будильники. Честно скажу, за их ремонт стараемся вообще не браться, потому что новый китайский стоит дешевле, чем восстановление старого советского.

— Тогда с чем к вам сейчас обращаются?

— Не поверите, но есть клиенты даже из Европы. Там только одна замена батарейки стоит бешеных денег.Сотрудничаем и по гарантийному ремонту с некоторыми крупными компаниями. Много заказов к нам свозят из нескольких точек в городе, где не могут самостоятельно выполнить сложный ремонт.

Фото: Наша Нiва

Но основная часть обращений, конечно, от частных клиентов. На текущий момент 90% работ — это мелкие поломки: заменить разбитое стекло, поставить на место элементы механизма после удара, восстановить после попадания влаги и т.д.

К сожалению, в гонке за потребителем некоторые часовые фирмы уже несколько лет практикуют продажи часов с неразборными механизмами. Замена их настолько дорогая, что редко бывает целесообразна.Очень большая проблема с запчастями, элементами питания и т.д. Есть всего один-два их поставщика. Поэтому прорабатываем варианты, как исправить эту ситуацию.

— Не возникало желания собрать собственный механизм?

— Многие уже делают что-то подобное: покупают китайские корпусы, вставляют механизм от карманных часов «Молния» — получается неплохая «марьяжка».

Собирать в чистом виде что-то свое нецелесообразно. В итоге готовое изделие потянет на такую сумму, что вряд ли найдется желающий его купить.

Электронные часы, умные браслеты и прочие гаджеты, по сути, сделали механические часы пережитком времени, хотя лично я люблю только «механику». У этих часов своя жизнь, душа. К ним совершенно другое отношение.

Фото: Наша Нiва

— А кто работает часовых дел мастерами? Где этому учат?

— С кадрами есть проблемы. Хороший мастер — 90% успеха мастерской. Вновь возвращаясь к истории, скажу, что в советское время в этой сфере работали преимущественно евреи: занимались граверными работами, ремонтом «ювелирки» и часов. Были даже династии мастеров.

В последние годы таких специалистов практически нигде не готовят. К нам на работу, например, пришли 2 парня, отучились у старых мастеров, потом ушли работать самостоятельно. Профессия ведь на самом деле довольно сложная, требующая умения сконцентрироваться, усидчивости.

Знаете, есть такой прикол у «часовщиков» — мы не любим жить «половой» жизнью: уронил какую-то микроскопическую деталь — и дальше можешь полдня ползать на коленях по полу в ее поисках.

«Выменял часы на корову»

— Какими были самые маленькие часы на вашей памяти?

— Это, наверное, «Луч» 1300. Они меньше 10-центовой монеты, массово выпускались в советское время, и сейчас за ними гоняются многие коллекционеры.

— За ремонтом напольных часов тоже к вам обращаются?

— Редко, потому что это довольно дорогое удовольствие. Минимум — 200 рублей. Антикварные часы марок типа «Густав Беккер», Le Roi a Paris чинить, безусловно, стоит, несмотря ни на что.

Фото: Наша Нiва

Фото: Наша Нiва

Фото: Наша Нiва

Но, к сожалению, восприятие профессии окружающими сегодня очень примитивное. Некоторые думают: а что такого там надо делать? «Плюнул, дунул — и пошли». Объясню: раньше в механических часах не ставили камней, металлические элементы в итоге истираются, и, чтобы что-то заменить, все настроить заново, нужно полностью разбирать механизм. Помыть детали в специальном растворе, где нужно — смазать, что-то заменить, собрать заново.

Не все часы, кстати, удается восстановить. Там, где «умелец» капнул машинного масла, механизм не спасти.

— Электронные часы вы тоже ремонтируете?

— Практически нет. К ним сложно найти запчасти. Если где-то в запасе есть модуль-донор, считай — повезло.

Недавно к нам обратился молодой человек как раз с запросом на восстановление «Электроники», а у меня случайно оказались 2 или 3 донора. Клиент ушел счастливым.

Фото: Наша Нiва

— Сколько стоил самый дорогой экземпляр, который вам приходилось видеть?

— Сложный вопрос. Видел много дорогих часов. Но их стоимость можно оценивать по-разному. Например, что дороже: Rolex с ценником с несколькими нолями или антикварные часы немецкого летчика?..

После Великой Отечественной войны появилось много трофейных напольных часов от Густава Беккера. Мне рассказывали, что один такой экземпляр председатель колхоза выменял на корову. Очень ему хотелось, чтобы в управлении — или где они там заседали — была такая красота.

Фото: Наша Нiва

Я видел часы, которым более 100 лет, они передаются из поколения в поколение. В то же время многие приносят, например, совсем не имеющие антикварной ценности экземпляры и просят восстановить, потому что это семейная реликвия, подарок от близкого, память от родителей, бабушек или дедушек, которую невозможно оценить.

Есть и те, кто покупает, например, часы советского периода, потому что в детстве или юности они мечтали о таких, но не было денег. И вот человек таким образом «закрывает гештальт», и для него такие часы дороже, чем любые гаджеты.

— Какие интересные часы остались в памяти?

— Все не перечислю. Любители антикварных часов постоянно разыскивают и приносят что-то интересное на восстановление. Вообще коллекционеров у нас много, но, по моему мнению, большинство из них занимаются этим для заработка: нашел — восстановил — перепродал.

Настоящих фанатов меньшинство, но с ними всегда интересно работать. Знаю человека, который принципиально сосредоточен только на часах марки «Луч» 2209. Кажется, он скупил уже всю эту линейку.

Фото: Наша Нiва

В мир коллекционеров довольно сложно попасть. Сначала на том же форуме вроде бы единомышленников к тебе относятся с недоверием, где-то даже «прессуют» с позиции большего опыта и знаний. Но когда этот барьер преодолен — испытываешь громадное удовольствие от знакомства с множеством интереснейших людей, учишься.

— А можно составить какой-то усредненный портрет такого человека-коллекционера?

— Процентов 60 — мужчины. Женщины больше склонны к суевериям, поэтому б/у часы или антикварная «ювелирка» их может отталкивать. Мало ли, как сложилась судьба у их предыдущего владельца, и все в таком духе…

Ну и, кроме прочего, часы все же чаще мужской аксессуар. Дамам ближе бьюти-сфера, ювелирка и прочее.

— Когда человек все же выбирает часы, а не гаджет, на чем бы вы ему посоветовали остановиться? Например, на швейцарских? Говорят, они самые точные.

— Швейцарские часы, на мой взгляд, скорее удачный пиар. Многие марки из других стран ничуть не хуже. Помните шутку, что даже сломанные часы минимум два раза в сутки показывают точное время?

Посоветовать, какие часы выбрать, сложно. Если хочется часы как вложение капитала, лучше покупать золотые, с драгоценными камнями, которые сами по себе имеют определенную стоимость.

Для меня лично, как уже говорил, часы — это больше эмоциональная покупка. Рыбаки знают, что можно целый день менять блесны, подбирать — и в итоге какая-то одна сработает, зацепит. Так и часы — должны «зацепить».

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