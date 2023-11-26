«Белорусы что-то подозревают»

Стало известно, что скрывает Нацбанк.

Нацбанк перестал публиковать на регулярной основе информацию об инфляционных ожиданиях населения с 2022 года, при этом неоднократно чиновники проговаривались, что эти данные продолжают собирать, но при этом не считают нужным делать их достоянием широкой общественности, пишут «Вашы грошы».

Авторы проекта прокомментировали результаты собственного опроса об инфляционных ожиданиях белорусов:

— На первом слайде показано, как, по мнению читателей, изменились цены за последние 12 месяцев. В июне тех, кто считает, что цены «выросли очень сильно» было 34%, а в октябре стало 37%.

Немного больше стало и белорусов, ответивших, что цены «выросли умеренно», с 38% в июне до 42% в октябре.

В целом же видно, что сокращается количество тех, кто затрудняется ответить (всем все понятно) и одновременно среди опрошенных убавилось оптимистов: тех, что верил, что цены «выросли незначительно», стало 9% (было — 12%), а тех, кто считал, что они «не изменились», осталось всего 2% (в июне — 4%).

Получается, что несмотря на заверения правительство о том, что инфляция находится на рекордно низких уровнях, 79% наших читателей чувствовали ситуацию совершенно иначе.

Изучая второй график, мы видим более точную разбивку по конкретным цифрам. 25% (ранее 28%) опрошенных считают, что цены выросли более, чем на 17%. При этом еще 50% уверены, что цены выросли от 8 до 17% (ранее 48%).

Количество тех, кто отмечает рост на 5–8%, по сравнению с июнем выросло с 6 до 9%. А тех, кто доверяет данным, озвученным Белстатом, и считает, что за год цены подросли на 2–5%, стало меньше, 5% в июне упали до роковых в белорусской политике 3%.

Если же рассмотреть то, как белорусы видят ближайшее будущее, станут заметны намного большие изменения по сравнению с предыдущим опросом.

Процент респондентов, уверенных, что цены будут расти быстрее, чем сейчас увеличился с 32% до 42% — это значительно. Чуть снизился (за счет пессимистично настроенных) процент тех, кто верит, что цены будут расти примерно так же, как и сейчас — с 49% до 45%.

Это значит, что не только чиновники, признающие надвигающиеся проблемы, но и население понимают, что результатом административного регулирования цен будет только их повышение.

Глядя на эти данные и сравнивая их с теми показателями инфляции и планами на следующий год, что озвучивает правительство, трудно сказать, что белорусы слились в едином экстазе и вместе с властями смотрят в светлое будущее.

Скорее, напрашивается другая картинка: запуганного, недоверчивого населения, ожидающего очередной «пакости» от правительства. Не на пустом месте, между прочим.

Теперь несколько слов о том, как читатели предвидят инфляцию на ближайшее время в конкретных значениях. В первую очередь бросается в глаза рост тех, кто уверен, что цены будут расти более, чем на 17% — в июне их было 33%, а в октябре стало 39%.

Если же говорить о более умеренных прогнозах по инфляции, от 8 до 17%, то видно, что общее число людей, придерживающихся такого мнения, не сильно изменилось: ранее по трем позициям их было 51%, а сейчас стало 48%.

В заключение хотим отметить, что в последнем обзоре инфляции Нацбанк вскользь проговаривается об инфляционных ожиданиях населения, которые были получены в результате его исследований. По этим данным белорусы (в число которых входят не только продвинутые и осведомленные пользователи телеграм-каналов, как у нас) ожидают в ближайший год инфляцию в районе 11–12%, что вполне созвучно с нашими опросами.

Особенно в том, насколько сильно ощущения инфляции расходятся с официальными данными. А раз так далека от народа госстатистика по росту цен, то и выводы относительного покупательного и сберегательного поведения населения будут у чиновников сильно отличаться от реальности.

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