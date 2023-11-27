Ученые нашли нестандартный способ улучшить работу мозга при дефиците сна 27.11.2023, 1:07

Понадобится 20 минут.

Стало известно, как можно быстр улучшить мозговую деятельность при дефиците сна. Неожиданный способ для этого нашли ученые, исследование опубликовал журнал Physiology&Behavior.

Так, сообщается, что короткая 20-минутная тренировка на велотренажере смягчает последствия плохого сна для мозга. В рамках исследования проверяли когнитивные функции нескольких групп людей. Одной группе разрешили спать только по 5 часов в течение трех ночей, что похоже на условия при посменной работе или родителей маленьких детей. В другом эксперименте испытуемых лишили сна на целые сутки, а потом поместили в камеру с недостатком кислорода, при условиях похожих у альпинистов.

После чего испытуемых отправили на велотренажеры. И в обоих случаях наблюдалось улучшение когнитивных функций уже через 20 минут езды на велотренажере.

- Более тяжелые и продолжительные нагрузки усугубили бы стресс от недосыпа и, наоборот, снизили бы умственные способности еще сильнее, - сообщают исследователи.

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