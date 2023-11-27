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Ученые нашли нестандартный способ улучшить работу мозга при дефиците сна

  • 27.11.2023, 1:07
Ученые нашли нестандартный способ улучшить работу мозга при дефиците сна

Понадобится 20 минут.

Стало известно, как можно быстр улучшить мозговую деятельность при дефиците сна. Неожиданный способ для этого нашли ученые, исследование опубликовал журнал Physiology&Behavior.

Так, сообщается, что короткая 20-минутная тренировка на велотренажере смягчает последствия плохого сна для мозга. В рамках исследования проверяли когнитивные функции нескольких групп людей. Одной группе разрешили спать только по 5 часов в течение трех ночей, что похоже на условия при посменной работе или родителей маленьких детей. В другом эксперименте испытуемых лишили сна на целые сутки, а потом поместили в камеру с недостатком кислорода, при условиях похожих у альпинистов.

После чего испытуемых отправили на велотренажеры. И в обоих случаях наблюдалось улучшение когнитивных функций уже через 20 минут езды на велотренажере.

- Более тяжелые и продолжительные нагрузки усугубили бы стресс от недосыпа и, наоборот, снизили бы умственные способности еще сильнее, - сообщают исследователи.

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