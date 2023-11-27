Дипломат, бросивший вызов режиму: в Варшаве состоялась премьера фильма об Андрее Санникове 27.11.2023, 15:04

Фото: Charter97.org

Лидер «Европейской Беларуси» верит в победу белорусского народа.

В Варшаве 25 ноября состоялась польская премьера документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope» («Надежда Есть»). Его главный герой — бывший замминистра иностранных дел Беларуси, экс-кандидат в президенты, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Показ прошел в рамках фестиваля белорусского кино Bulbamovie в варшавском кинотеатре «Iluzjon».

Польско-швейцарский режиссер Павел Сичек на протяжении почти десяти лет документировал жизнь Андрей Санникова, создав фильм-портрет об одном из лидеров белорусской оппозиции.

Фильм начался с фразы: «Очень немногие дипломаты осмеливаются противостоять правящему режиму». Действительно, в современной истории сложно найти примеры, когда дипломаты такого ранга бросали вызов системе.

Через жизнь Андрея Санникова в фильме были показаны основные моменты истории независимой Беларуси — развал СССР, первые самостоятельные шаги молодого государства, процесс ядерного разоружения, который он возглавлял, приход к власти Лукашенко, установление диктатуры, сопротивление, Площадь-2010 и революция в 2020 году.

После показа фильма состоялась дискуссия, в которой приняли участие Андрей Санников и оператор ленты Иренеюш Прокопюк. Режиссер фильма Павел Сичек не смог приехать на премьеру — накануне показа у него умер отец.

Андрей Санников выразил соболезнования режиссеру фильма и рассказал, что лично знал отца Павла.

На архивных кадрах, показанных в фильме, лидер «Европейской Беларуси» несколько раз говорил о том, что если Запад не предпримет решительных мер против диктатур Лукашенко и Путина, Европу ждет большая война.

Андрей Санников считает, что Беларусь — это пример того, как ошибки мирового сообщества приводят к еще большим катастрофам:

— Мы все время говорили, что угроза режима Лукашенко — это не только угроза правам человека и демократии, а угроза международной безопасности. Так и получилось. Если бы нас решительно поддержали во время нашей революции в 2020-м, если бы сразу были введены санкции (несмотря на то, что не было призывов к ним на тот момент), мы бы избавились от этого режима. Никакой войны в Украине не было бы.

Белорусы, по словам оппозиционного лидера, готовы к переменам:

— Никакой базы у режима нет, есть только насилие, есть только репрессии. Мы требовали перемен не только в 2020-м году, но и в 2001-м, в 2006-м, в 2010-м было настоящее восстание против этого режима.

Не знаю таких примеров борьбы с режимом, которая сегодня идет в белорусских тюрьмах. Полина Шарендо-Панасюк — настоящая героиня, Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Максим Винярский — это люди, которые сражаются в заключении.

И что, у нас, у международного сообщества нет никаких возможностей, чтобы освободить этих людей? Считаю, что если бы мы на самом деле хотели избавиться от этой опухоли, то нашли бы возможности, они есть. Но их, к сожалению, гораздо больше у Запада, это очевидно. Мы использовали и используем свой потенциал, но у нас нет тех средств, которые, к сожалению, имеет режим.

Оператор Иренеюш Прокопюк рассказал, как родилась идея фильма:

— Это был долгий процесс, длившийся почти десять лет. Я много лет был журналистом, в 2006-м году был корреспондентом в Минске и рассказал Павлу Сичеку эти истории. Именно я заразил Павла идеей Беларуси, у нас было схожее видение мира.

В начале мы не знали, как все должно быть, кто должен быть главным героем. У нас было совершенно другое видение Беларуси. Углубившись в тему, мы пришли к идее снять фильм об Андрее Санникове. В процессе съемок было много моментов, после которых слезы наворачивались на глаза.

Затем последовали вопросы из зала. Андрея Санникова спросили, каким он видит освобождение политзаключенных в Беларуси:

— Механизм один — давление на режим. Благодаря этому давлению освободили меня в 2012-м году. Есть разные соображения, что, может, «не нужны жесткие санкции», но других механизмов нет. Почему освободили меня — потому что против режима впервые начали вводить экономические санкции. До этого санкции были больше похожи на туристические ограничения. Как только были введены экономические санкции против «кошельков» Лукашенко, сразу пошли освобождения политзаключенных.

Очень большая группа людей, про которых я уже говорил, борется с этим режимом в тюрьмах, они призывают не ослаблять санкции. Мы все знаем, когда Николая Статкевича арестовали в 2010-м году, он сказал: «Не торгуйте нами, требуйте отказа от кредитов Международного валютного фонда, требуйте санкций, не позволяйте режиму торговать людьми, мы выдержим». Для того, чтобы освободить политзаключенных, необходимо давление.

Отвечая на вопрос о «разделении белорусской оппозиции», Санников отметил, что в сложные времена — это естественная ситуация не только для белорусской эмиграции:

— У людей разные взгляды, но у нас есть общее дело, так или иначе мы сражаемся за Беларусь, за ее независимость, чтобы Беларусь была свободной и обеспечивала международную безопасность, в том числе — и для Польши.

Хотел бы отметить, что в зале присутствует человек, которого я встретил в начале 90-х, это господин министр Януш Онышкевич. Мы познакомились, когда я сопровождал первого министра обороны Беларуси Павла Козловского. Министром обороны Польши тогда был именно Януш Онышкевич.

Януш Онышкевич (Справа)

Это был очень захватывающий период истории, когда мы думали, что впереди все будет развиваться только в положительном направлении. Мы разговаривали и о военных делах, хоть и, честно говоря, с недоверием.

Cчитаю, что одним из наших самых лучших друзей в Польше является господин министр Януш Онышкевич, потому что он следит за ситуацией в Беларуси. Когда он приезжал с визитом ОБСЕ, я сказал ему, что у нас сейчас идет протестная демонстрация, может ли он выйти к людям и поприветствовать их. И господин министр пошел, несмотря на то, что были люди, которые пробовали отговорить его от этого.

Господин Онышкевич тогда пошел на Октябрьскую площадь и поприветствовал протестующих, это было очень вдохновляюще. И очень хорошо, что когда мы ищем надежду, ищем того, кто нас поддержит, находим таких друзей.

Лидер «Европейской Беларуси» также ответил на вопрос о вере в победу белорусского народа:

— Еще никто не победил белорусский народ, чтобы мы задавались вопросом о том, верить или не верить. Белорусский народ существует, Беларусь существует, мы боремся и будем бороться за независимость. Белорусский народ непобедим, это показали все эти яркие события, которые происходили и в Беларуси, и за ее границами.

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