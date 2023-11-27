ВСУ уничтожили три танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций
- 27.11.2023, 23:37
Видеофакт.
На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.
Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.