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ВСУ уничтожили три танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций

  • 27.11.2023, 23:37
ВСУ уничтожили три танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций
Иллюстративное фото

Видеофакт.

На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.

Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.

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