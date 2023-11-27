ВСУ уничтожили три танка россиян, которые шли на штурм украинских позиций 27.11.2023, 23:37

Иллюстративное фото

Видеофакт.

На одном из участков фронта на востоке бойцы Волынской бригады ВСУ уничтожили три танка оккупантов, двинувшихся на штурм украинских позиций.

Об этом сообщают в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

На опубликованных кадрах видно, как тяжелая техника по очереди пытается приблизиться к позициям украинских защитников. Бойцы бригады невероятно меткими выстрелами из артиллерии уничтожают тяжелую технику россиян, и та взрывается.

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