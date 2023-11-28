Эх, Васильич! 4 Владимир Халип

28.11.2023, 8:00

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О подземном ходе из бункера в Крым.

Об этом догадывались давно.

Однако помалкивали. Никто не хотел нарываться. Не та новость, с которой следовало бы устремиться к ближайшей трибуне и ошарашить внезапно почтенную публику: вы что, еще ничего не знаете?..

Знают, знали. А если и не владели точной информацией, то догадывались. Это же судьба почти всех мега-сооружений. После того, как перерезаны ленточки, торжественные речи произнесены и героям момента пряники розданы, обычно выясняется, что эту дурынду строить было бессмысленно. Никому не нужна. И никогда затрат не оправдает. Обычно в таких случаях посторонним гражданам до крайности любопытно, а что же будет с теми, кто все это затеял и финансирование пробил? Да ничего особенного. Скорее всего, они уже пробивают где-то в высоких инстанциях новый и невероятно затратный объект.

Однако тут не какой-нибудь пустячок, а всем известное сооружение – злополучный Крымский мост. На первый взгляд все на этой стратегической стройке было организовано четко и рационально. И сооружение до крайности необходимо. В известной мере этот мост должен был исправить ошибку природы. В пользу России, естественно. Как это так могло получиться, что пролив на востоке, а не на северной стороне Крыма? Отделил бы четко полуостров от материка. И Керченский полуостров образовывал бы нечто единое с Таманью. Так нет же. Пролив. Рубеж. Попробуй, одолей!

И вот плюхнулось это амбициозное сооружение в тот самый пролив. Однако после неистовых восторгов и восхищения собственной у восточных стратегов наступило глубокое разочарование. Оказалось вдруг, что мост этот - еще и превосходная мишень для ВСУ. Ликвидацией объекта занялись сразу. Престижное логистическое направление превратилось в зону беспросветного риска. Туда прорывались ракеты. Атаковали «Морские малыши». На мосту взрывались грузовики. Горели цистерны с бензином. Рушились и падали в море неуязвимые вроде бы конструкции. И уже всем было понятно, что фокус с переправой не удался напрочь. Не однажды приходилось обращаться к прежней, паромной. А куда деваться – все в этой нелепой кампании по перекрытию пролива совершалось наспех, сгоряча. На авось.

И тогда затейник всей этой имперской катавасии удалился в свой бункер. И после недолгих раздумий принял иное решение. Тут и младенцу было бы ясно, что мост через пролив – это стратегическая ошибка. Полный провал. Точнее, конфуз. Но ведь и Крым сдавать нельзя. Так что же делать – уйти в тайгу? Или вообще признать поражение и прекратить эту бессмысленную войну? Но в таком случае даже в самом ближнем кругу может возникнуть тревожный ропот, и кто-то непременно решится задать простой советский вопрос: за что боролись?

А потому выход только один – надо зарываться в землю. Навалиться всей страной. И построить вместо дурацкого моста нору поглубже. Точнее, тоннель. С той же Тамани. Под проливом. До самой Керчи. А, быть может, и дальше. Чего мелочиться – напрямую до этой… как ее там… Алупки!.. Или до самого Севастополя. Грандиозная будет стройка. И пусть тогда все узнают, кто на континенте самый крутой и отвязанный. Но при этом стоит затеять еще и долгие переговоры. О мире, конечно. И продолжать, пока Ким Чен Ын будет поставлять своим российским союзникам снаряды.

Сказано – сделано. А чего мелочиться? Уже названа даже первоначальная стоимость этого заманчивого объекта – пять миллиардов долларов. Но все же понимают, сколько потребуется реально. А потому госдума, обсуждая бюджет страны на следующий год, не скупилась и не роптала. А просто отвалила треть годовой казны на военные расходы. И кто там потом разберет, сколько уйдет окопникам, тыловикам, товарищу Ыну, а сколько достанется стройке века и тем, кто ее затеял.

В американской прессе появились уже фрагменты переписки российских деловых кругов и заинтересованных ведомств с китайской строительной корпорацией, уже занимавшейся расширением коммуникаций метро в Москве. Это они соорудили самый глубокий эскалатор в Марьиной Роще. И уже уведомили потенциального заказчика, что корпорация может выполнить строительные работы любой сложности в Крымском регионе. Все же понимают, о каких суммах тут может идти реальный разговор. И упустить все это будет жаль. Но и на санкции нарываться никому не хочется. А потому на деловых рубежах возникла пока непроницаемая завеса. Но перемена погоды ждать себя не заставит.

А в самом секретном бункере страны – полное уединение. И решающий мозговой штурм. Не кроется ли и в новом мега-проекте все та же ошибка? Где-то тут непременно может быть собака зарыта. Потому и шагает главный стратег из угла в угол своего кабинета. И задает себе такие вопросы, на которые никто бы никогда не решился. И вот уже нащупывает первую болевую точку затеи с туннелем метро под проливом. А почему выход должен быть непременно в Керчи, а начало – где-то на Тамани? Не проще ли начать все с той же Марьиной Рощи, уже знакомой китайцам. Дальше – кольцевая линия. И решительный бросок метро на Юг. Где столько денег взять? Да там же, где взяли на войну. В сухом остатке – только один вопрос: за треть бюджета, выделенного на военные расходы, кто ответит? Выяснилось, никто. Так стоит ли скромничать?

Служба охраны оказалась на высоте, когда накануне президентских выборов поступило решительное требование персонально испытать невиданную доселе ветку метро. Никакие уговоры и предостережения во внимание приняты не были. В назначенный день и час объект неустанной охраны, одетый в скромный плащ советского персонального пенсионера, спустился по бесконечному эскалатору московской станции Марьина Роща. Подали спецсостав, состоящий из трех пустых вагонов. Долгой поездкой клиент остался доволен. И конечная станция оказалась именно там, где надо. У пустого причала качалась неприметная посудина, ничем не напоминающая помпезную яхту, давно известную всем репортерам. Так бы и закончилась эта история.

Но служащий отделения банка на экзотическом острове оффшорного архипелага с неприязнью окинул взглядом невзрачного клиента. И как это он оплошал и не отложил его внезапный визит на завтра? Лениво поковырялся в компьютере и вдруг, увидел долгую вереницу всевозможных цифр. Опешил. Долго к увиденному привыкал. Потом проговорил едва слышно: «И все это записано на имя некоего синьора Ку-ку. Надеюсь, для вас не составит труда привести бесспорные доказательства, что это именно вы, сэр!»

Эх, Васильич! А еще чекист…

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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