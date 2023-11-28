«Шторм века» в Черном море напугал российские корабли 28.11.2023, 9:00

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И повлиял на фронт в Украине.

Циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной России и на оккупированных территориях Украины и влияет на темп военных действий на фронте. Однако «шторм века» не прекратил военную деятельность полностью.

Как сообщают аналитики Института изучения войны, ВМС Украины и Южное оперативное командование Украины сообщили, что опасная погода в Черном море вынудила страну-агрессора Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

Известный российский военный блогер предупредил, что угроза мин в Черном море вырастет как для военных, так и для гражданских судов в ближайшие дни, поскольку шторм разорвал сетки бонов и рассеял минные поля. В результате мины дрейфуют по всему северо-западному Черному морю.

Несколько источников сообщили, что шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь материально-технические последствия для российских войск в оккупированном Крыму и на юге Украины.

При этом, несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя они и замедлились из-за снега и плохой видимости.

В частности, российские военные блогеры отметили, что сильный снег и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку и артиллерийскую корректировку на Херсонском направлении, но украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на левом берегу Днепра.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) сократили использование артиллерии в полтора раза и использование беспилотников в шесть раз из-за погоды.

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