Появилось видео ДТП в Жлобинском районе, где погиб водитель российского Lexus
- 28.11.2023, 9:38
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Автомобиль влетел в фуру.
Вчера, 26 ноября, в Жлобинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие: внедорожник Lexus врезался в фуру. Водитель джипа, который был на российских номерах, погиб.
Как пишет «Новый день», на трассе Минск — Гомель 67-летний водитель автомобиля Lexus уснул за рулем и въехал в стоящую на обочине фуру.
Мужчина погиб на месте.
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