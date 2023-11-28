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Появилось видео ДТП в Жлобинском районе, где погиб водитель российского Lexus

  • 28.11.2023, 9:38
  • 3,378
Появилось видео ДТП в Жлобинском районе, где погиб водитель российского Lexus

Автомобиль влетел в фуру.

Вчера, 26 ноября, в Жлобинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие: внедорожник Lexus врезался в фуру. Водитель джипа, который был на российских номерах, погиб.

Как пишет «Новый день», на трассе Минск — Гомель 67-летний водитель автомобиля Lexus уснул за рулем и въехал в стоящую на обочине фуру.

Мужчина погиб на месте.

@www.tiktok.comlexa04

♬ оригинальный звук - ivankozlov

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