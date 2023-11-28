Новый дом в «Минск Мире» приводит будущих жильцов в ужас 28.11.2023, 10:22

А на жалобы собственников квартир закрывают глаза.

Собственники квартир в новом квартале «Тропические острова» пересылают друг другу десятки видео и фото с затопленным холлом, плесенью в подвале и просачивающейся сквозь пластиковые окна водой, пишет Tochka.by.

В августе 2023-го владельцы квартир по улице Братской, 17, отметили получение ключей от купленных квартир в ЖК «Минск Мир». Особого качества от застройки не ждали — у района в этом плане не лучшая репутация, но и заниженные планки удалось опустить, делятся новоявленные владельцы «квадратов».

Многие квартиры дома сырые — подтопило во время подачи отопления, говорят хозяева. Радиаторы холодные, стены не просыхают, а приступить к полноценному ремонту в таких условиях просто невозможно, отмечают «гавайцы».

По словам собственников, в подвале уже завелась плесень, по стене пошла трещина, а лобби дома время от времени превращается в островной пейзаж — по типу названия жилого квартала «Тропические острова», где и располагается проблемный дом «Гавайи».

Набор проблем одинаковый

Корреспонденты издания побывали в десятке квартир, хозяева которых остались недовольны качеством работ застройщика Dana. Тем не менее, как говорят владельцы квадратных метров, дом сдан в эксплуатацию. Акты приемки подписали и сами жильцы с занесением в документ заявок на исправление брака в работе специалистов. Но не все проблемы открылись сразу, отмечают они.

Сейчас набор минусов в квартирах, как правило, одинаковый. Следы подтопления на стенах и полу, отсутствие отопления и, как следствие, невозможность приступить к ремонту.

Осложняет процесс и то, что жильцы не знают, когда и каким образом исправят недоделки по дому. Ведь предусмотренный актом трехмесячный срок выполнения этих работ уже истек, а застройщик не торопится объяснить, почему новый дом так сильно «болен на нюансы», подчеркивают новоселы.

На момент выхода материала компания не ответила и на вопросы портала. Если информацию все же предоставят, издание ее опубликует.

«Нанял приемщика и заметил проблему раньше всех, но это не помогло»

Алексей заметил течь из радиатора еще до подачи отопления.

«Видимо, они делали что-то наподобие промывки, и тогда под стяжкой образовалась лужица. После этого я и оставил заявку в управляющую организацию», — описывает ситуацию молодой человек.

Правда, это не очень-то помогло: сейчас пол в квартире все равно в мокрых пятнах. Не спасло от неприятной ситуации и то, что для приемки квартиры Алексей пригласил специалиста.

«Он отметил все места, где необходимо что-то доделать. Например, вот эти маленькие сколы на окнах — в будущем вероятное место образования трещин», — рассказывает владелец квартиры.

Алексей не понимает, почему застройщики не торопятся решить проблему с жильем, ведь дом, по его словам, находится под пятилетней гарантией, а значит, все нюансы должны устраняться (договор на покупку жилья есть в распоряжении редакции).

Квартира Ирины находится на 11-м из 25 этажей дома. В небольшой однушке проблем хватает, говорит новоиспеченная хозяйка квартиры.

«После дождя стены намокли. Я так понимаю, это случилось из-за плохой изоляции окон. Пол тоже мокрый: когда дали отопление, из радиатора хлынула вода. Оказалось, на нем не было перекрывающей пробки. Затем эту проблему исправили, но квартира до сих пор холодная, сырая, отопления нет, стены влажные», — перечисляет свои жилищные беды Ирина.

Звонки в никуда

Собственники признаются: ждать ответа уже устали. Несмотря на то, что у жильцов есть контакты как минимум трех ответственных специалистов за их дом, решить проблемы пока не получается.

«По возникающим вопросам нам дают все новые номера телефонов. Кто эти люди, чем они занимаются, мы не знаем. Звоним, а там то занято, то абонент недоступен, то трубку не снимают», — заявляют жильцы.

Некоторые собственники квартир с вопросами по жилью ездили и в офис Dana. Так поступила и владелица «гавайских квадратов» Юлия.

«Спросила, кто ответственный по нашему дому: есть вопросы, на которые никто не отвечает. Мне дали номер некоего Георгия, который и сейчас трубку не берет», — отмечает Юлия.

Квартиры затапливают соседи?

Сейчас подачу воды в любой из квартир может регулировать, по сути, кто угодно: расположенные в коридоре щитки открыты, ключей у собственников нет, вентили установлены вразнобой, не пронумерованы — чтобы понять, где какой, нужно смотреть акт приемки, говорят владельцы жилья. Поэтому у некоторых ранее закрытый вентиль загадочным образом оказывается в положении ON, утверждают «гавайцы».

Многие владельцы «квадратов» живут не в Минске: некоторые из Солигорска, Пинска, Столина, Могилева и так далее. В квартирах бывают редко, поэтому из-за отсутствия пробки на радиаторе или же других нюансов вполне могут подтопить соседей.

Так произошло у Александра в квартире на 19-м этаже.

«Судя по словам сантехников, влага пришла из соседней квартиры. Как сказали специалисты, когда не было отопления, в помещении сняли радиаторы, но краники не закрыли. Кто это сделал, непонятно: то ли сами владельцы, то ли еще кто-то. Сантехники не пояснили. Когда же дали отопление, из открытых труб пошла вода. Более того, по информации управляющей организации, из этой же квартиры дотекло аж до 13-го этажа», — рассказывает владелец квартиры.

Своих соседей Александр ни разу не видел, в общем чате они не состоят, в списке контактов их номера тоже нет.

В квартире у парня проблемная и лоджия — текут балконные рамы. По этому поводу Александр уже раза четыре вызывал оконщиков. Спойлер: проблема до сих пор полностью не решена.

«По их заявлениям, течь может и от соседей, и откуда угодно. Единственное, что делают оконщики, — меняют резинки и замазывают герметиком стыки. Но это не помогает. Последний раз я все равно видел влагу после дождей, то есть локальные подтеки остались», — делится Александр.

По его словам, проблемы с «Гавайями» начались еще до сдачи дома. Изначально ключи от своих квартир собственники должны были получить в феврале — сдали же здание в августе.

«Удручает сам факт, что мы платим деньги, а нам подсовывают непонятно что», — говорит он.

Острова в подвале

На момент посещения дома корреспондентами Tochka.by подвал «Гавайев» поплыл: на полу — лужи, из труб капает вода, стены в мокрых пятнах, а кое-где уже видны очаги плесени.

«Отдельная история — наши лифты. Первым сдали панорамный: в нем и строители застревали, и жильцы падали. Что же будет, когда дом заселят? Жильцы 25-этажки будут вызывать лифт и падать?» — вопрошают владельцы и ведут нас в местную «комнату смеха», в холл 14-го этажа, где кнопки вызова лифта попросту нет.

«А зачем?» — уже смеясь, показывают собственники «гавайских квадратов».

Но, как говорится, история смешная — ситуация страшная. Так, собственники не готовы сложившуюся ситуацию «спускать на тормозах» и, если в ближайшее время застройщики не выйдут с жильцами на связь и не пояснят, когда и каким образом устранят все недостатки, намерены жаловаться в госорганы.

«Сначала в Администрацию Октябрьского района, а потом в Министерство архитектуры и строительства. Понимаете, мы наслышаны про „Минск Мир“ и ничего сверхъестественного не ожидали. Наоборот, планки были занижены, но сейчас они просто упали ниже некуда», — говорит Никита, пытаясь открыть дверь, ведущую на лоджию. С первыми морозами ее перекосило, отмечает парень.

На потолке в квартире Никиты, по его словам, следы арматуры от крепления башенного крана. Сделать с этим хоть что-нибудь будет непросто, подчеркивает владелец «гавайских» метров. Никита решил устанавливать подвесной потолок, арматурный квадрат спрячется за гладким материалом.

Вплоть до суда готов идти и Юрий. В его в квартире практически постоянный дождь: сквозь пластиковые окна просачивается влага даже тогда, когда на улице без осадков. Когда же пришел минус, на окнах застыли огромные сосульки.

«Недавно позвонили из управляющей организации и сказали, что специалисты установили: течет из квартиры на 24-м этаже. Как они это сделали, если хозяева этого помещения не в Минске, а ключи от квартиры у них с собой, я не знаю», — сомневается в теории специалистов Юрий.

Судя по разговору с жильцами, вопросов у них назрело немало. Основные — к застройщику. Каким образом сдают дом, в котором большое количество недоделок, и что будет через год, если уже сейчас жильцы замечают трещины на стенах и плесень в подвале.

Что говорят местные власти

Приемка объектов в эксплуатацию регулируется постановлением №716 Совмина.

Как пояснили Tochka.by в Администрации Октябрьского района Минска, к моменту проведения приемки дома застройщик должен собрать справки, заключения эксплуатирующих организаций и другие необходимые документы. Так, каждая организация отвечает за процессы в доме по своему профилю.

Роль всех задействованных госорганизаций в процессе приемки — проверить, все ли указанные в проектной документации работы застройщик выполнил.

«Качество подтверждается исполнительной документацией, которая предоставляется во все надзорные органы. Это вопросы подрядных организаций и технического надзора. Все эти бумаги формируются при осуществлении строительства. Пакеты документации при приемке дома передаются каждому надзорному органу», — пояснили специалисты районной администрации.

Сама же приемка происходит с выездом специалистов на место.

Вопросы по «Минск Миру» у белорусов возникают часто: в администрацию поступают обращения.

«Меры принимаются в соответствии с законодательством: мы информируем застройщика и понуждаем к устранению замечаний», — подчеркнули в организации.

В администрации отметили, что дольщики вправе также обратиться в суд, если застройщик нарушает обязательства, прописанные в договоре, и таким образом понудить компанию к принятию мер.

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