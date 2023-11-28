Производитель пылесосов начал продажи своего внедорожника 5 28.11.2023, 10:30

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Цена — от 48 910 до 50 310 долларов.

Компания Rox Motor, основанная в 2021 году генеральным директором производителя пылесосов Roborock Чанг Цзин, начала поставки на рынок своего внедорожника Polestones 01 EREV. Первые автомобили передали клиентам 27 ноября, через 37 дней после запуска серийного производства. К слову, эта миссия доверена Beijing Automobile Works (BAW), пишет «Автоцентр».

Официальная премьера Polestones 01 EREV состоялась 30 августа этого года. Как было заявлено, разработкой внедорожника занималось известное итальянское кузовное ателье Pininfarina. Автомобиль доступен в шести- и семиместной версиях. В первом случае габариты модели составляют 5050 х 1980 х 1869 мм при колесной базе 3010 мм. Семиместная версия достигает в длину 5295 мм.

Аббревиатура EREV в названии внедорожника означает электромобиль расширенного пробега. Эта миссия в силовой установке Polestones 01 выполняет 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 154 л.с. В движение его приводят два электродвигателя суммарной мощностью 476 л.с.

Емкость никель-марганец-кобальтового (NMC) аккумуляторного блока от CATL — 56 кВтч. На электротяге внедорожник проезжает 235 км. Общий запас хода — 1338 км по CLTC.

В Китае Polestones 01 EREV стоит от 48 910 до 50 310 долларов. На местном рынке ему придется конкурировать с Li Auto L8 и L9, которые расходятся более чем по 10 000 единиц в месяц.

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