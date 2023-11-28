В Волковыске мужчину покусала немецкая овчарка, которую выгуливали без поводка и намордника 3 28.11.2023, 11:20

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иллюстративное фото

Какой компенсации он смог добиться.

Суд Волковысского района рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании денежной компенсации морального вреда. Мужчину покусала немецкая овчарка, которую ее хозяин выгуливал без поводка и намордника. Какую компенсацию удалось получить пострадавшему, рассказывает пресс-служба суда.

20 июня этого года мужчину укусила немецкая овчарка, которую ее владелец выгуливал без поводка и намордника. В своем иске потерпевший указал, что ему «были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся в испытании боли от причиненных телесных повреждений, как в момент происшествия, так и в последующем, в связи с чем он был вынужден принимать лекарственные препараты». Кроме того, ему несколько дней вводили вакцину против бешенства (антирабическую вакцину), это тоже принесло ему физические страдания.

Пострадавший также был возмущен тем фактом, что владелец собаки не предпринял попыток для заглаживания причиненного вреда. Кроме того, он испугался за безопасность супруги, которая находилась с ним во время инцидента, а также за незнакомую девочку, которая шла позади.

Ссылаясь на эти обстоятельства, истец просил взыскать с ответчика в свою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей и понесенные судебные расходы.

Владелец собаки в свою очередь просил уменьшить денежную компенсацию морального вреда до 250 рублей.

Суд встал на сторону потерпевшего — владелец собаки должен ему выплатить 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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