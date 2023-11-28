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Ученые: Древние греки предсказали появление роботов

  • 28.11.2023, 11:29
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Ученые: Древние греки предсказали появление роботов

Прототип машин, которые создают Boston Dynamics, нашли в мифах.

Историк из Стэнфордского университета, доктор Адриенн Майор, представила свою новую книгу «Боги и роботы», в которой утверждает, что древние греки предсказывали появление роботов и других технологических инноваций в своих мифах, пишет New Voice.

Профессор Майор утверждает, что мифы о Гефесте содержат предсказания будущего искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и даже роботов-убийц.

Один из замечательных творений Гефеста, описанный в мифах, — Талос, гигантский автомат из бронзы. Майор описывает его как древнего предшественника современных роботов, таких как те, что создает компания Boston Dynamics. Талос, по мнению историка, был бронзовым роботом-убийцей.

Еще одним творением Гефеста был ящик Пандоры. Майор отмечает его сходство с искусственным интеллектом, об опасности которого в последнее время говорят много.

Ученая также упоминает создание Гефестом механических Золотых Дев, которые действовали автономно, предсказывая и удовлетворяя его потребности. Она сравнивает эти древнегреческие устройства с современными личными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта, такими как Alexa от Amazon.

В книге также упоминаются поэмы Гомера, где есть беспилотные феакские корабли в «Одиссее» и автономные колесные треноги, перевозящие амброзию, в «Илиаде». Эти упоминания, согласно доктору Майор, предвосхищают появление беспилотных автомобилей и других подобных средств передвижения в наше время.

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