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Путинская пропаганда и кадыровские мародеры

  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 28.11.2023, 12:24
  • 1,586
Путинская пропаганда и кадыровские мародеры

Победа Украины даст возможность чеченскому народу освободиться от пособников Кремля.

Вчера вечером глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности трех тысяч чеченских боевиков выехать в Украину в зону проведения так называемой «СВО». Структурно чеченские полки «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», батальоны имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, входят в подразделения минобороны и росгвардии.

По словам Кадырова, «большинство бойцов уже имеют опыт участия в боевых действиях и готовы выехать в зону СВО для противодействия натовской агрессии».

Кто бы ни шутили о кадыровских «тик-ток войсках», не высмеивал их «успехи» на второй линии обороны и в заградотрядах, все равно они представляют опасность. Они пополняют российские подразделения, понесшие огромные потери, восстанавливают их боеспособность и укрепляют тыл.

Кроме того, путинская пропаганда внушила кадыровским мародерам, что война - это возможность разбогатеть на убийствах. Поэтому и отличаются они особой жестокостью.

Чеченцы всегда были гордым, смелым и свободолюбивым народом, веками боровшимся с оккупантами их земли. А сейчас они даже не понимают, что отправляя их на войну с украинцами, путин просто истребляет чеченцев, превращая оставшихся в послушных рабов.

Настоящие чеченцы и сейчас продолжают борьбу за свою свободу и независимость от ненавистного путинского оккупационного режима. Совместная победа Украины с западными партнерами над путинской россией, даст возможность чеченскому народу освободиться от пособников Кремля. Лучшие представители этого народа борются за это в рядах ВСУ.

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