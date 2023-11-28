Путинская пропаганда и кадыровские мародеры
- Телеграм-канал «Вольнодумец»
- 28.11.2023, 12:24
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Победа Украины даст возможность чеченскому народу освободиться от пособников Кремля.
Вчера вечером глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности трех тысяч чеченских боевиков выехать в Украину в зону проведения так называемой «СВО». Структурно чеченские полки «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», батальоны имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского, входят в подразделения минобороны и росгвардии.
По словам Кадырова, «большинство бойцов уже имеют опыт участия в боевых действиях и готовы выехать в зону СВО для противодействия натовской агрессии».
Кто бы ни шутили о кадыровских «тик-ток войсках», не высмеивал их «успехи» на второй линии обороны и в заградотрядах, все равно они представляют опасность. Они пополняют российские подразделения, понесшие огромные потери, восстанавливают их боеспособность и укрепляют тыл.
Кроме того, путинская пропаганда внушила кадыровским мародерам, что война - это возможность разбогатеть на убийствах. Поэтому и отличаются они особой жестокостью.
Чеченцы всегда были гордым, смелым и свободолюбивым народом, веками боровшимся с оккупантами их земли. А сейчас они даже не понимают, что отправляя их на войну с украинцами, путин просто истребляет чеченцев, превращая оставшихся в послушных рабов.
Настоящие чеченцы и сейчас продолжают борьбу за свою свободу и независимость от ненавистного путинского оккупационного режима. Совместная победа Украины с западными партнерами над путинской россией, даст возможность чеченскому народу освободиться от пособников Кремля. Лучшие представители этого народа борются за это в рядах ВСУ.
Телеграм-канал «Вольнодумец»