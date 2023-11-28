Ученые рассказали, что провоцирует тягу к жирной пище 28.11.2023, 12:30

Дело в гормональном механизме.

Ученые обнаружили, что когда любители сладкого насыщаются, их тяга к сахару снижается. Но на ее месте появляется внезапное желание жирной пищи, которая может нанести ущерб метаболическим функциям и приводит к увеличению веса, пишет «Хайтек».

В исследовании плодовых мух (Drosophila melanogaster) потребление сахара привело к тому, что эндокринная система получила определенный сигнал. В итоге, у человека появляется потребность в жирной пище. Так система человека пытается избежать того, что воспринимает как недоедание.

Так, ученые обнаружили, что слишком много жира индуцирует секрецию жировой ткани Upd2, эквивалента лептина у человека, в «кровевой поток» мухи, ее гемолимфу. Это привело к подавлению восприятия вкуса жира и к росту тяги к сладким продуктам.

Такое взаимное регулирование предполагает, что чрезмерное употребление сахара или жира сигнализирует необходимым гормонам о том, что существует дефицит другого вещества, которое нуждается в срочной балансировке.

Ученые намерены адаптировать исследование к людям, ожидая аналогичной реакции.

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