Когда в России кончится нефть? 1 Михаил Крутихин

28.11.2023, 12:49

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Москва резко сократила морской экспорт нефти и нефтепродуктов.

За неделю с 12 по 19 ноября он упал на 580 тыс. баррелей в сутки, то есть почти на 20% в сравнении со средним показателем за месяц. Ожидалось же, что за границу пойдёт больше нефтеналивных грузов, поскольку правительство только что сняло временный запрет на экспорт бензина.

Аналитики поспешили объяснить это падение намеренным шагом российских властей, которые якобы хотят продемонстрировать партнерам по альянсу ОПЕК+ свою приверженность обязательствам сокращать добычу в интересах стабилизации рынка. И делается это вроде бы непосредственно перед совещанием ОПЕК+, которое — после нескольких срывов — намечено на 30 ноября.

Российские нефтяники действительно добывают сейчас меньше, чем им позволяет квота, согласованная ОПЕК+. Квота нашей страны составляет 9,949 млн баррелей в сутки, а добыча в октябре зафиксирована на уровне 9,407 млн. (Здесь приходится полагаться на данные ОПЕК, поскольку сведения о нефтедобыче в РФ с весны этого года считаются чуть ли ни государственной тайной и не публикуются.)

Вот только намеренность такого сдерживания и тем более причина внезапного провала экспорта вызывают сомнения.

Во-первых, не следует преувеличивать административное регулирование добычи и экспорта со стороны правительства. Оперативно, в диапазоне пары недель, оно никогда не умело воздействовать на менеджмент нефтяных компаний. Реакция нефтяников на давление властей проявляется не сразу, а месяцев через пять-шесть.

Во-вторых, для снижения экспорта имеются и другие, куда более реалистические причины. Инициаторы санкций, раздраженные тем, что Россия научилась их обходить с помощью сговорчивых танкерных компаний и не слишком респектабельных страховых фирм, начали охоту за «теневыми» танкерами и пригрозили усилить контроль за качеством страховки. Контрабанда резко пошла на убыль, да и цена российской нефти стала падать, возвращаясь к разрешенному санкциями «потолку» в 60 долларов за баррель смеси Urals. Появились даже намёки, что в датских проливах российские танкеры станут проверять на наличие нормальной страховки и на соответствие цены груза в документах дозволенным нормам. Число танкеров, владельцы которых готовы рискнуть, сократилось — и это не могло не сказаться на морском экспорте из России.

И в-третьих, всякий раз, когда в стране отмечается сокращение нефтедобычи, у наблюдателей за отраслью возникает подозрение: не начинается ли уже то самое падение производства, о котором давно предупреждали и нефтяники, и правительственные ведомства?

Помнится, ещё в 2016 году Роснедра (Федеральное агентство по недропользованию) заключило, что «обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений составляет 35-36 лет», и добавило, что если не разрабатывать так называемые трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), то обеспечивать добычу можно будет не более 20 лет. Согласно этому прогнозу, примерно к 2036 году обычные, не трудноизвлекаемые запасы нефти в России будут исчерпаны, и нефтяникам придется заниматься исключительно ТрИЗами — а у них себестоимость добычи такова, что о рентабельности отрасли речь уже идти не сможет.

Исчерпание коммерчески рентабельных запасов ускоряется. В Западной Сибири, где извлекается более 40% российской нефти, добыча в этом году составит примерно 215 млн тонн – против 242 млн в 2015 году. Специалисты, собравшиеся на этой неделе в Ханты-Мансийске на Югорском экономическом форуме, сетовали, что за год не было открыто ни одного нового месторождения, и всего два небольших ранее открытых месторождений введено в эксплуатацию.

Нефтяники пытаются уже не то что поддерживать текущий уровень добычи на действующих промыслах, а только отсрочить момент, когда эксплуатация старых залежей потеряет коммерческий смысл. В ход идут уже не просто «вторичные» методы интенсификации нефтедобычи, такие, как примитивное заводнение пласта, но и «третичные» и даже «четвертичные», а добыча все равно падает. Из скважин, по свидетельству промысловиков, выкачивается уже не нефть, а «скважинная жидкость» с содержанием воды более 92%.

По расчетам директора по геологоразведке компании «Петрогеко» Александра Соколова и его коллег, в части регионов Западной Сибири обеспеченность запасами для продолжения рентабельной добычи не превышает девяти лет, но есть и зоны с 18-летним запасом «жизни».

Рассуждая о волевых решениях России, якобы способной оперативно манипулировать нефтедобычей по согласованию с другими участниками ОПЕК+, нельзя упускать из виду совершенно объективные процессы, идущие в отрасли. Ухудшение качества запасов нефти начинает играть все более значимую роль в судьбе главной экономической отрасли РФ.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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