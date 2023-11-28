Плацдарм для уничтожения россиян: как разворачиваются бои у Авдеевки 1 28.11.2023, 13:19

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Огненным валом оккупантов сгоняют на пулеметы или минные поля.

На Авдеевском направлении есть по меньшей мере три плацдарма, которые Силы обороны Украины используют для уничтожения оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснил, какая ситуация в районе Авдеевки.

Что происходит вблизи Авдеевки

Промзона на Авдеевском направлении есть в «треугольнике» Спартак – Авдеевка – Ясиноватая. За нее сейчас идут тяжелые бои. «Промка» важна для россиян, чтобы не дать ВСУ возможности совершить манёвр на Донецк.

Однако, поскольку успехов у оккупантов почти не было, промзону просто разбили с помощью КАБов, авиации и артиллерии.

– Последние полтора месяца они конкретно сносили «промку», как и пытаются поступать с Авдеевкой. Сейчас этот плацдарм, который же россияне создали, служит для их уничтожения. Они там закрепиться не могут, а мы отошли немного ближе к Авдеевке, – отметил Роман Свитан.

Украинские военные содержат промзону с помощью артиллерии, которая есть в Авдеевке. Похожая ситуация также в районе Авдеевского коксохимического завода. Там создан плацдарм между железнодорожной дорогой и коксохимом.

– «Коксохим» – это мощное предприятие, чуть меньше чем «Азовсталь», некоторые технологические процессы там происходят до сих пор уже 30 лет. Он находится под контролем наших войск, – подчеркнул полковник запаса.

Кроме того, есть еще третий плацдарм в районе Степного у железнодорожной дороги в сторону Очеретиного. Россияне пытаются переходить через железную дорогу и ВСУ даже их пропускают, однако затем накрывают артиллерийским огнем. Огненным валом оккупантов сгоняют на пулеметы или минные поля.

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