Продолжение истории с «аналогов нет» Telegram-канал «Рывок и Прорыв»

28.11.2023, 13:36

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О чудесах «противостояния с НАТО».

Уже говорилось о попытках путинцев обходить западные санкции, закупая военные технологии в западных странах.

Что, конечно, находится в разительном противоречии с двумя тезисами – «в Украине мы воюем с НАТО» и «у нас» все самое передовое, на Западе аналогов нет». Самые факты закупок военных технологий в западных странах показывают, что в случае прямого столкновения со странами НАТО (надеемся, что этого не случится) Россия, скажем осторожно, будет ограничена в использовании ряда технологий.

Масштабы обхода санкций оценить сложно, но точно можно сказать, что нередко такие закупки успешны, санкции обходить удается.

Financial Times написала, что «Турция растущими темпами импортирует из других стран и затем экспортирует в Россию 45 видов товаров двойного назначения». Из того, что было названо: микрочипы, телекоммуникационное оборудование, комплектующие для него, телескопические трубки.

Причем, тема, видимо, не придумана, если в Турцию на этой неделе приезжает замминистра финансов США Брайан Нельсон, который специализируется на отслеживании финансирования терроризма и нарушении экспортных ограничений.

Между прочим, можно спросить лавровцев: где же ваше МИДовское «с нами большинство человечества» против «Запада»? Что же ваш могущественный «союзник» Китай не поставляет вам микрочипы? Что-то очень оригинально Китай с «Западом» борется, сделав только что безвизовый въезд для жителей ряда европейских стран.

Трудно сказать, каковы будут последствия визита замминистра США в Турцию. Но, вероятно, можно ожидать, что кое-какие каналы будут закрыты.

Конечно, если задать вопрос иному скрепному человеку насчет закрытия поставок, то он ответит, что ничего страшного, «мы» это со временем «импортозаместим». Неприятный вопрос, однако другой: это возможно на том уровне технического развития, который достигнут в России?

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