Ученые развеяли главный миф о трудоголиках 28.11.2023, 13:47

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Действительно ли они получают удовольствие от работы?

Итальянские психологи обнаружили, что трудоголики чаще чем другие люди сталкиваются с плохим настроением, даже когда занимаются тем видом деятельности, которым больше всего увлечены: своей работой, пишет «Хайтек».

В результате зависимость от работы может оказывать негативное влияние и на самих трудоголиков, и на весь коллектив.

Ученые проанализировали поведение и настроение 139 офисных работников. Перед началом исследования они прошли психологический тест для определения уровня зависимости от работы. После этого на телефоны участников эксперимента установили специальное приложение, которое требовало регулярно заполнять короткую анкету. Опрос проводился примерно каждые 90 мин. в течение рабочего времени в понедельник, среду и пятницу.

На основании полученных ответов исследователи проанализировали настроение рабочих и их восприятие рабочей нагрузки. Собранные данные показывают, что у большинства трудоголиков настроение в среднем хуже, чем у их коллег. Более того, в отличие от других работников, у трудоголиков плохое настроение сохранялось в течение дня, без существенных изменений, связанных с течением времени или колебаниями рабочей нагрузки.

Исследователи отмечают, что постоянный стресс, на который указывает плохое настроение, может оказывать негативное влияние на самого человека, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и выгорания. Но, кроме того, сотрудники с зависимостью от работы могут оказывать негативное долгосрочное влияние на весь коллектив.

«Настроение трудоголиков может легко повлиять на настроение коллег и сослуживцев», — добавляет профессор Бальдуччи. Это, как полагают исследователи, создает риск для организаций. Чтобы избежать неприятных последствий, компании должны разрабатывать политики, препятствующие переработке, работе в вечерние часы и выходные дни и предлагать психологическую помощь трудоголикам, чтобы преодолеть зависимость.

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