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Глава МВД Литвы предлагает обсудить унификацию санкций в отношении россиян и белорусов 

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  • 28.11.2023, 13:57
Глава МВД Литвы предлагает обсудить унификацию санкций в отношении россиян и белорусов 
Агне Билотайте

Министерство внутренних дел страны и раньше поддерживало применение этих мер.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте утверждает, что необходимо вернуться к обсуждению унификации санкций против россиян и белорусов, поскольку Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает об угрозах, исходящих от Беларуси, пишет Delfi.

«Считаю, что следует вернуться к этим дискуссиям и еще раз поговорить с парламентариями, потому что есть новые обстоятельства, которые необходимо оценить», - на пресс-конференции, организованной МВД в понедельник, сказала министр.

«Эти дискуссии продолжаются, особенно после того, как ДГБ публично представил общественности свои аргументы, указывая реальные угрозы», - добавила она.

Билотайте утверждает, что Министерство внутренних дел и раньше поддерживало применение этих мер.

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