Российские оккупанты заявили, что командование бросило их на левобережье Херсонщины 28.11.2023, 14:33

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Обиженные военные перечислили ряд проблем.

Военнослужащие армии России, находящиеся на оккупированной части левобережья Херсонщины, пожаловались на свое командование. Захватчики заявили, что оно их «бросило» – не только с вооружением, но и с едой и выплатами, пишет obozrevatel.com.

В то же время уверяли, что они «здесь не за деньги», а хотят нормального к себе отношения со стороны родной страны-агрессора. Жалобы на житие-бытие в Украине военные преступники записали на видео под жалостливое музыкальное сопровождение, оно распространилось в Сети.

«Фактически мы числимся в РФ. Как мы это узнали? У некоторых военнослужащих судебные приставы начали блокировать счета. Они делают запрос в министерство обороны, оно отвечает, что мы не на «СВО». А на острова людей запускают на семь-десять дней. С реки Днепр жрут то, что под ногами находят», – начал рассказ один из захватчиков.

По его словам, товарищи рассказывали, что нашли банку тушенки, добавили ее в кипяченую воду из реки и хлебали такую еду, «просто, чтобы не сдохнуть с голоду». Он добавил, что командование их «бросило», а россиянам предоставляет лживую информацию о них и боевых действиях.

В рядах оккупантов этот россиянин числится медиком, но, говорит, товарищей ему приходится лечить, покупая медикаменты за собственные деньги.

«Но это полбеды. Каждый из нас, у которого есть военник на руках... Вот, графа «военная служба по контракту» пуста. Все, в вооруженных силах не служил. И это у человека, который находится на передовой, выполняет боевые задания, лезет под пули, под минометами бегает.. «Прохождение службы в период мобилизации и военного положения» – пусто», – высказался захватчик.

Другой его сослуживец добавил, что раненых с поля боя они вывозят на «личном» транспорте (очевидно, что на том, который украли у местных жителей), который заправляют за свои деньги или переводы от жен.

Среди других проблем оккупанты назвали отсутствие минометного и воздушного прикрытия, разведки и якобы малое количество боеприпасов. Некоторые завели тему, мол, все пришли воевать «не за деньги», но хотят, чтобы, пока они уничтожают Украину и убивают украинцев, их семьи в РФ не бедствовали, а были обеспечены льготами и т. д.

За музыкой на видео плохо слышно, что там еще рассказывали эти захватчики, но картинка показывает, что они неплохо устроились. В кадре заметно около семи оккупантов, сидящих в подвальном помещении, где они обустроили себе нормальные условия благодаря награбленному у украинцев имуществу. Очевидно, что там тепло, ведь все одеты легко, им есть что кушать – на соли стоят консервы и майонез, а еще они расслабленно курят. И вот на фоне этого всего эти российские военные преступники жалуются, как им плохо на путинской войне.

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