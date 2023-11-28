закрыть
28 ноября 2023, вторник, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские оккупанты заявили, что командование бросило их на левобережье Херсонщины

  • 28.11.2023, 14:33
  • 1,802
Российские оккупанты заявили, что командование бросило их на левобережье Херсонщины

Обиженные военные перечислили ряд проблем.

Военнослужащие армии России, находящиеся на оккупированной части левобережья Херсонщины, пожаловались на свое командование. Захватчики заявили, что оно их «бросило» – не только с вооружением, но и с едой и выплатами, пишет obozrevatel.com.

В то же время уверяли, что они «здесь не за деньги», а хотят нормального к себе отношения со стороны родной страны-агрессора. Жалобы на житие-бытие в Украине военные преступники записали на видео под жалостливое музыкальное сопровождение, оно распространилось в Сети.

«Фактически мы числимся в РФ. Как мы это узнали? У некоторых военнослужащих судебные приставы начали блокировать счета. Они делают запрос в министерство обороны, оно отвечает, что мы не на «СВО». А на острова людей запускают на семь-десять дней. С реки Днепр жрут то, что под ногами находят», – начал рассказ один из захватчиков.

По его словам, товарищи рассказывали, что нашли банку тушенки, добавили ее в кипяченую воду из реки и хлебали такую еду, «просто, чтобы не сдохнуть с голоду». Он добавил, что командование их «бросило», а россиянам предоставляет лживую информацию о них и боевых действиях.

В рядах оккупантов этот россиянин числится медиком, но, говорит, товарищей ему приходится лечить, покупая медикаменты за собственные деньги.

«Но это полбеды. Каждый из нас, у которого есть военник на руках... Вот, графа «военная служба по контракту» пуста. Все, в вооруженных силах не служил. И это у человека, который находится на передовой, выполняет боевые задания, лезет под пули, под минометами бегает.. «Прохождение службы в период мобилизации и военного положения» – пусто», – высказался захватчик.

Другой его сослуживец добавил, что раненых с поля боя они вывозят на «личном» транспорте (очевидно, что на том, который украли у местных жителей), который заправляют за свои деньги или переводы от жен.

Среди других проблем оккупанты назвали отсутствие минометного и воздушного прикрытия, разведки и якобы малое количество боеприпасов. Некоторые завели тему, мол, все пришли воевать «не за деньги», но хотят, чтобы, пока они уничтожают Украину и убивают украинцев, их семьи в РФ не бедствовали, а были обеспечены льготами и т. д.

За музыкой на видео плохо слышно, что там еще рассказывали эти захватчики, но картинка показывает, что они неплохо устроились. В кадре заметно около семи оккупантов, сидящих в подвальном помещении, где они обустроили себе нормальные условия благодаря награбленному у украинцев имуществу. Очевидно, что там тепло, ведь все одеты легко, им есть что кушать – на соли стоят консервы и майонез, а еще они расслабленно курят. И вот на фоне этого всего эти российские военные преступники жалуются, как им плохо на путинской войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина