Минфин США пригрозил тюрьмой перевозчикам, нарушающим ценовой потолок для российской нефти 28.11.2023, 15:00

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Вашингтон сменил тон.

Власти США демонстрируют решимость предпринимать более жесткие меры, чтобы ограничить приток нефтедолларов в Россию, пишет The Moscow Times.

Американские чиновники не только ввели санкции против пяти танкеров, нарушавших требование о ценовом потолке для российской нефти, но и затребовали информацию еще о сотне. Они также изменили тон в разговорах с теми, кто связан с транспортировкой нефти из России, рассказали Bloomberg менеджеры двух страховых компаний.

Более того, Министерство финансов США пригрозило тюрьмой представителям судоходной компании, если те не предоставят запрошенную информацию в полном объеме. Об этом говорится в одном из писем, с которым ознакомился Bloomberg. Всего Минфин разослал 30 компаниям – владельцам примерно 100 танкеров – требование предоставить широкий спектр данных и документов, связанных с перевозкой российской нефти и фирмами, которые ее осуществляют.

Основной российский сорт Urals уже с июля продавался дороже установленного «большой семеркой» и Евросоюзом ограничения в $60 за баррель. Но в конце октября – начале ноября США стали ужесточать санкционные меры: помимо запроса информации они ввели санкции портив пяти танкеров (четыре из них связаны с «Совкомфлотом», один принадлежит турецкой компании). Такие шаги возымели свое действие.

Три крупных греческих судоходных компании – Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, управляющие более чем сотней нефтяных танкеров, а также судами для перевозки нефтепродуктов, в последние недели прекратили транспортировку российских энергоресурсов, сообщил на днях Reuters со ссылкой на четырех представителей отрасли и судовые данные. Все три перевозчика отклонили запросы на новую аренду судов для российского сырья с отгрузкой в ноябре и позднее. Цены на Urals также упали до $60 баррель.

К концу ноября количество греческих судов, перевозящих российскую нефть, сократится на четверть по сравнению с октябрем (с 20 до 15), а с июня оно уменьшилось уже на 60%, свидетельствуют данные Bloomberg по отслеживанию судов.

Греция занимает важное место на рынке транспортировки российской нефти. Даже после последних сокращений ее суда перевозят около 20% сорта Urals, экспортируемого из балтийских и черноморских портов, и почти 15% от совокупного объема морского экспорта (включая порты на Тихом океане и в Арктике).

Западные страны, раздраженные тем, что Россия научилась обходить их санкции с помощью сговорчивых танкерных компаний и не слишком респектабельных страховых фирм, начали охоту за «теневыми» танкерами и пригрозили усилить контроль за качеством страховки, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин. В результате цена российской нефти стала падать, а контрабанда резко пошла на убыль: «Число танкеров, владельцы которых готовы рискнуть, сократилось — и это не могло не сказаться на морском экспорте из России». Так, за неделю с 12 по 19 ноября он упал на 580 000 баррелей в сутки, то есть почти на 20% в сравнении со средним показателем за месяц.

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