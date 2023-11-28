Белоруска «купила» электромобиль, не подозревая об этом
- 28.11.2023, 17:30
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Случай не единственный.
Жительнице Барановичей пришло уведомление из налоговой с требованием пояснить источники доходов, позволившие приобрести дорогой электромобиль, ввезённый в РБ в 2021 году. Женщину это удивило, ведь никаких машин она не покупала. Белоруска обратилась в милицию, сообщает av.by.
Там она пояснила, что два года назад знакомый попросил её паспортные данные для ввоза автомобиля из Европы. Женщина согласилась и предоставила ксерокопию паспорта. Однако каких-либо необходимых для оформления транспортного средства документов белоруска не подписывала, и в договоре поручения стоит не её подпись.
Для установления исполнителя подписи в договоре поручения на совершение таможенных операций в качестве таможенного представителя была назначена судебная почерковедческая экспертиза. Для исследования предоставлены образцы подписи потерпевшей.
Барановичским межрайонным отделом ГКСЭ установлено: в реквизите «Заказчик» договора поручения подпись выполнена не заявительницей, а другим лицом с подражанием подлинной подписи женщины.
Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов обнаружено не менее трёх потерпевших, паспортные данных которых использовались в аналогичных схемах ввоза автомобилей на территорию Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело.