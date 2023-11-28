«Кадыров лукавит, когда называет себя пехотинцем Путина» 28.11.2023, 17:38

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Чем на самом деле отличились глава Чечни и его верноподданные.

С первых дней полномасштабного вторжения в Украину вокруг кадыровцев сформировался «флер» медийной активности, который представлял «воинов Кавказа» как «героев» российско-украинского фронта. Но чаще всего они находились либо вдали от непосредственных боев, либо вообще снимали фейковые баталии - сражаясь с заборами и светофорами. Записывая изо дня в день угрозы в адрес украинцев, кадыровцы пытались создать образ эдакого элитного спецназа, сдаваться которому все должны по умолчанию. Но украинская артиллерия, в основном дальнобойная, превратила эти легенды в мифы.

Чем же в самом деле отличились Рамзан Кадыров и его верноподданные, попробуем разобраться в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление».

Легенды второго эшелона

После неудавшейся медийной кончины Кадырова от болезни почек он постепенно вернул себе главное место «ястреба» Кремля, отодвинув на второй план Дмитрия Алкогольевича Медведева, грозившего проклятому империализму один раз в несколько недель, но сразу тремя-четырьмя гневными постами.

Telegram-канал «дона» просто пестрит елейными постами о боевых подвигах «дорогих братьев». Но на самом деле основная масса кадыровского войска находится на приличном расстоянии от линии соприкосновения – за исключением нескольких подразделений общей численностью чуть более тысячи человек.

Условно на передке находится 78-ой моторизированный полк специального назначения 42-ой гвардейской мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии. Он стоит во втором эшелоне обороны на левом берегу Днепра.

Еще несколько сот кадыровцев в составе батальона «Ахмат-Юг» обозначают в СМИ свое пребывание на Ореховском направлении. Глава Чечни отправил туда свое подразделение на замену ушедшим «вагнерам». Но известно, что кадыровцы берегут своих, а на штурм отправляют подразделения, где почти нет уроженцев Чечни.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в полномасштабном вторжении РФ в Украину брало участие около 2,5 тыс. боевиков из Чеченской республики. С первых дней они заходили на территорию Украины во втором эшелоне наступления, и в основном выполняли карательные функции, занимаясь обысками помещений, пытками пленных и грабежами.

После «жеста доброй воли» оккупантов на севере Украины, кадыровцев перебросили на луганское и мариупольское направления, где они продолжили заниматься отжимом имущества и съемками для Tik-Tok.

Мифы «чмобилизации»

Находясь во втором эшелоне в самом начале вторжения, из 2,5 тысяч бойцов Кадырова около 100 погибли и около 300 получили ранения. Согласно данным группы «Информационное сопротивление», на данный момент из открытых источников известно о гибели в Украине 269 жителей Чечни.

Понятно, что реальные потери от точных прилетов украинской артиллерии по располагам кадыровцев значительно выше. Но, согласитесь, это довольно скромная цифра на фоне свыше 300 тысяч задвухсоченных оккупантов.

В данном случае ларчик открывается просто: Рамзан Ахматович попросту забил на указ Владимира Владимировича о частичной мобилизации. Уже на следующий день он объявил, что Чечня перевыполнила план на 254%, потому мобилизации в этом субъекте РФ не будет. И вновь принялся медийно обыгрывать свой вклад в российскую агрессию в Украине, рассказывая из каждого утюга о еженедельных отправках на фронт сотен подготовленных на военных базах Чечни добровольцев.

Какое-то «мясо» действительно отправлялось на фронт, но это были собранные по всей РФ наемники, которым цеплялся местный шеврон.

Полевая жандармерия Путина

Кадыров лукавит, когда называет себя пехотинцем Путина - он самый что ни на есть жандарм. Генерал-полковник Росгвардии с тысячами преданных, хорошо подготовленных и экипированных штыков, отлично мотивированных держать поголовье Российской Федерации в страхе.

Что, собственно, они и делают на фронте. Как рассказал в июне 2023 года экс-командир полка «Азов» Максим Жорин, чтобы заставить россиян воевать, в РФ прибегают к угрозам и используют заградотряды.

Сначала российские власти официально не признавали, что такие формирования существуют. Однако в сентябре российский депутат Геннадий Семигин отреагировал на инцидент с избиением сыном Рамзана Кадырова заключенного за сожжение Корана Никиту Журавля.

В заявлении Семигин также подтвердил, что заградотряды из кадыровцев действительно существуют. Хотя, как это обычно и бывает, после начавшегося скандала в среде z-«патриотов» депутат заявил, что его страницу взломали и ничего подобного он не писал.

Реальность для двоих

Кадыровцы на передке не нужны ни Путину, ни самому Кадырову. Они еще сгодятся для защиты жизни локального и федерального диктаторов, которые уже реально попутали берега.

Тотальной смуты от поголовья РФ ждать бессмысленно, но для полного контроль над ним необходимо периодически «закручивать гайки». А кадыровцы на это дело, как говорится, натасканы на отлично.

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