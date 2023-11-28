Украина и страны Балтии бойкотируют заседание ОБСЕ из-за приезда Лаврова 2 28.11.2023, 20:09

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Встреча министров иностранных дел пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

Представители Украины и трех стран Балтии не желают находиться под одной крышей с министром иностранных дел страны, начавшей первую почти за 80 лет полномасштабную войну в Европе. Сергей Лавров впервые после вторжения в Украину должен посетить заседание Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Украина, Латвия, Литва и Эстония заявили, что в таком случае их представители на нем не появятся.

Встреча министров иностранных дел пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, столице Северной Македонии. Украинская делегация в ней участвовать не будет, написал в Facebook пресс-секретарь МИД Олег Николенко. По его словам, Россия нарушала правила организации, прибегала к «шантажу и прямым угрозам» и уже более 500 дней держит в тюрьме трех украинских представителей ОБСЕ, передает Reuters:

«В таких условиях присутствие российской делегации… лишь усугубит кризис, в который Россия ввергла ОБСЕ».

Руководители ОБСЕ еще в сентябре требовали немедленного освобождения представителей организации от Украины, которых Россия удерживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Участие Лаврова «создает риск легитимизации агрессора-России как полноправного члена нашего сообщества свободных наций и снижения значимости совершаемых Россией гнусных преступлений», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии. По их утверждению, Россия препятствует работе ОБСЕ, блокируя деятельность организации в Украине и не соглашаясь на председательство Эстонии в 2024 г.

Чтобы попасть в Северную Македонию (которая также является членом НАТО), Лавров должен получить разрешение от Болгарии, ведь Евросоюз после начала войны закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов. Такое разрешение было дано – на срок от трех до 72 часов, сообщила во вторник министр иностранных дел Мария Габриэль в интервью Болгарскому национальному радио.

Для Лаврова, по ее словам, делается исключение, чтобы он мог участвовать в международных форумах. Но не все члены делегации МИД смогут сопровождать министра, пролет другим людям из санкционных списков не разрешен, передает «Интерфакс».

Лавров накануне заявил, что представители некоторых западных стран хотели встретиться бы с ним в Скопье. Воздушное пространство ЕС открывается, «если лицо, являющееся объектом санкций, пересекает его с целью обсуждения, прежде всего, того, как решить проблемы, вызвавшие эти санкции», говорил 7 ноября пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано. «Это именно то, что происходит в данном случае в связи с этим министерским совещанием», – добавил он.

Членами ОБСЕ являются 57 стран Европы, совет министров иностранных дел является управляющим органом, который на ежегодном заседании определяет работу организации и всех ее подразделений.

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