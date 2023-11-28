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Минобороны и ВСУ внедрили новые стандарты НАТО: воздушные и космические операции

  • 28.11.2023, 22:00
Минобороны и ВСУ внедрили новые стандарты НАТО: воздушные и космические операции

В целом Минобороны и ВСУ уже внедрили около четверти из 1135 стандартов НАТО.

Министерство обороны и Вооруженные Силы Украины внедрили еще четыре стандарта НАТО по подготовке и проведению военных операций. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В течение октября-ноября в Минобороны и ВСУ введены следующие стандарты:

→ Образование и подготовка к проведению операций в урбанизированной среде;

→ Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО;

→ Проведение сухопутных тактических действий;

→ Воздушные и космические операции.

Минобороны дает следующие пояснения стандартам:

→ первый касается проведения стандартизированного обучения при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах;

→ второй – обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций;

→ третий – обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации ситуации, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании;

→ четвёртый стандарт касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей насчет действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций.

В настоящее время в Минобороны и армии введено 280 стандартов НАТО: 174 первоочередных в рамках Целей партнерства Украина-НАТО и 106 «инициативных», которые внедряются вне Целей партнерства.

Всего в НАТО существует 1135 стандартов, Украина ввела около четверти из них.

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