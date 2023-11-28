Столтенберг призвал членов НАТО продолжать вооружать Украину 1 28.11.2023, 22:50

Йенс Столтенберг

Генсек альянса отметил, что это и в их «интересах безопасности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса «придерживаться курса» на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. «Мы обязаны обеспечить Украину оружием, в котором она нуждается», - заявил он журналистам во вторник, 28 ноября, по прибытии на двухдневную встречу министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Мы просто должны придерживаться выбранного курса. Это касается и наших интересов безопасности», - отметил Столтенберг. В качестве примера генсек НАТО привел Германию и Нидерланды, которые в общей сложности пообещали Украине еще десять миллиардов евро.

Столтенберг также выразил «уверенность» в дальнейшей поддержке США, несмотря на серьезное сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе. «Это отвечает интересам безопасности Соединенных Штатов. И это также соответствует тому, о чем мы договорились», - сказал он.

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