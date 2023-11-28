ЦАХАЛ сообщила о прибытии в Израиль пятой группы заложников 28.11.2023, 23:29

Среди них 10 граждан Израиля и двое – Таиланда.

Пятая группа заложников из 10 израильтян и двух граждан Таиланда, освобожденных из плена палестинской группировки ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает The Times of Israel.

Освобожденных заложников сопровождают сотрудники спецназа и службы безопасности страны (Шин Бет). После того, как они пройдут медицинскую проверку, их доставят к семьям.

Ранее МИД Катара сообщил, что в пятую группу израильских заложников вошли несовершеннолетняя девочка и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две другие — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин. В обмен израильская сторона обязалась освободить из тюрем 30 палестинцев.

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