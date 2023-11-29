В Керченском проливе во время шторма столкнулись три российских корабля 29.11.2023, 8:06

Момент аварии показали на видео.

В Керченском проливе, во время шторма 26 ноября, столкнулись три российских судна.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Около 21:00 гигантские волны сбили в одну кучу суда «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5» в Керченском проливе», - сообщили на канале.

Судно «Матрос Шевченко» отчалило с порта «Кавказ» и вышло в открытое море. Однако из-за сильного ветра было тяжело управлять судном, и столкнулось с другим судном «Матрос Позынич», которое не успело уйти с его пути.

«Вместе их понесло на теплоход «Кавказ-5», который тоже только-только снялся с якоря и пытался выйти в море, но ему не хватило скорости, и два «матроса» жёстко влетели в него», - написали на канале.

Столкновение судов привело к тому, что они застряли друг напротив друга на 20 минут. Благодаря незначительным повреждениям кораблей, удалось избежать разлива топлива и загрязнения акватории.

«Среди людей пострадавших нет», - добавили на канале.

Шторм в Черном море 26 ноября

Морской шторм накрыл временно оккупированный Крым. Водой смыло окопы россиян на побережье. Также зафиксированы разрушение пляжа в Балаклаве. Россияне заявили об отсутствии света и воды в некоторых городах.

Шторм охарактеризовали как «самый сильный за последние 100 лет».

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