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«Панически боялась ехать в Беларусь»

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  • 29.11.2023, 8:40
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«Панически боялась ехать в Беларусь»

Сестра украинского подростка рассказала, как вернула брата на родину.

Богдан Ермохин — украинский подросток-сирота, которого российские военные вывезли из Мариуполя. Парня отдали в приемную семью в Москве, а перед 18-летием вручили повестку в военкомат. Правозащитники боялись, что парня отправят на фронт. Чудом Богдана удалось вернуть в Украину. Через Беларусь его вывозила двоюродная сестра Валерия Ермохина. О том, как все происходило, девушка рассказала «Нашай Ніве».

Богдан стал сиротой, еще когда ему было восемь лет. Его двоюродная сестра Валерия (отцы детей — родные братья) в то время тоже была слишком юной для того, чтобы оформить опеку. Девушке было 16 лет. Потом Валерия уехала из родного Мариуполя учиться в Одессу.

«Сначала Богдан жил в приемной семье, потом — в детском доме семейного типа, — рассказала Валерия. — Как раз перед началом войны брат хотел приехать ко мне в Одессу, но не вышло. Где-то в апреле 2022 года — Богдан говорит, что это произошло около Пасхи — его вместе с теми родителями и другими детьми из того детского дома семейного типа российские военные вывезли в оккупированный Донецк. Им обещали, что они смогут вернуться в Мариуполь, когда там закончится «зачистка» — так военные говорили о том, что происходило с городом».

Валерия вместе со своим маленьким ребенком после трех недель войны эвакуировалась в Турцию.

Время шло, и российские власти предложили вывезенным детям отдохнуть в подмосковном санатории «Поляны» для психологической реабилитации. И дети поехали — ведь искренне верили, что потом им удастся вернуться в Мариуполь. А эмоциональное положение действительно было тяжелым. Валерия говорит, что никаких документов у Богдана с собой не было.

«Мы с братом могли только переписываться в инстаграме, — отмечает Валерия. — Он отвечал всегда односложно. Поэтому я всем говорила, что у меня такое впечатление, что Богдан находится в опасности. Старались не говорить на какие-то тяжелые темы. Мне было очень трудно сдерживать себя и не писать обо всем том, что я чувствую из-за российской агрессии. Но что было делать».

После отдыха в санатории выяснилось, что возвращать детей в Украину никто не спешит.

«Честно говоря, я не знаю всех подробностей того, что происходило. Я так поняла, что Мария Львова-Белова, уполномоченная по защите прав детей в Российской Федерации, начала распределять детей по приемным семьям».

В 2023 году Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой — ее обвиняют в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Себе в семью Львова-Белова также забрала подростка-сироту из Мариуполя, которого зовут Филипп Головня — его сейчас часто используют в пропагандистских сюжетах, чтобы показать, как украинские дети любят Россию.

Богдан же оказался в семье небезызвестной в России активистки Ирины Рудницкой, о которой СМИ часто пишут, что она — соратница Львовой-Беловой. Но Валерия с уважением называет женщину Ириной Львовной и говорит, что та всегда была на стороне Богдана и выступала за то, чтобы парню разрешили вернуться на родину.

«Для меня было вообще странно, что Ирина Рудницкая поддерживала нас в этой ситуации. Я помню, она организовала для меня онлайн-диалог с Татьяной Николаевной Москальковой, уполномоченной по правам человека в Российской Федерации (Москалькова родилась в Витебске. — НН). Ирина Львовна набрала меня по видеосвязи, когда была в кабинете у Москальковой. Та спросила меня, действительно ли я хочу забрать брата. Я ответила: «Да». Тогда Татьяна Николаевна сказала, что сделает все возможное для того, чтобы вернуть Богдана».

Валерия говорит, что ей было сложно оформить опеку над братом из-за бывшего мужа.

«В Украине — я думаю, что и в Беларуси примерно такая же ситуация, — чтобы взять ребенка под опеку, нужно письменное согласие супругов. А мы с мужем на тот момент уже несколько лет не видели друг друга — с 2020 года никак не общались. Поэтому оформить опеку над Богданом я смогла только после тяжелого процесса развода. У нас же еще маленький ребенок — из-за этого все происходило не очень быстро».

Но и после того как Валерия официально стала опекуном двоюродному брату, забрать его из России не получалось. Помогать им решить вопрос стала украинская адвокат Екатерина Бобровская. Она занималась делом Богдана и других детей из так называемого «списка 31» — сирот, вывезенных из Мариуполя в Россию.

Богдан дважды пытался сбежать в Украину, но его каждый раз ловили — происходило это где-то возле белорусской границы.

«Понимаете, он же ребенок, ему хотелось как можно скорее оказаться на родине, — говорит Валерия. — У брата было тяжелое эмоциональное состояние. В колледже его травили другие подростки — за то, что он сирота, что он «хохол». Но ведь он не мог сутками находиться дома рядом с приемной мамой. А социум очень давил на Богдана».

Первая попытка произошла в марте 2023 года. Об этом адвокат Екатерина Бобровская рассказывала в интервью «Новой газете»:

«Он все время мне говорил, что хочет домой, в Украину. В середине марта мы обсуждали, как будем это делать. Но в какой-то момент он мне позвонил уже в дороге и сказал: «Кать, я еду. Без документов». Я вскочила в машину и помчалась к нему со стороны Германии. Все его документы были у меня на руках, паспорт, доверенности — все, что требуется для перемещения ребенка…»

Как утверждает «Новая газета», Богдана и Екатерину задержали в Беларуси примерно одновременно: ее в западной части Беларуси, его — в восточной. О деталях того задержания Екатерина не стала рассказывать журналистам. Валерия говорит, что адвоката очень долго допрашивали и прием был довольно нехороший, но на сутки отправлять не стали и разрешили вернуться в Евросоюз.

Российские пропагандисты в это время рассказывали, будто бы парень стал жертвой украинских спецслужб, которые обманом и шантажом попытались выманить его на родину. Богдан же записывал видеообращения к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь вернуться в Украину.

Почти за две недели до своего восемнадцатого дня рождения Богдан получил повестку в военкомат на 19 ноября 2023 года. В соцсетях адвокат писала, что Богдана действительно могут отправить в российскую армию.

10 ноября Львова-Белова все-таки официально сообщила о том, что Богдана вернут. Парень написал отказ от того, чтобы ему сдали на специальных условиях квартиру в Московской области.

Но еще 13 ноября Богдан говорил в соцсетях, что не знает ничего о своем отъезде и потребовал сообщить ему детали. Валерия говорит, что тоже мало что знала:

«Для меня все было максимально непонятно. Говорили только, что встреча с Богданом состоится где-то на территории третьей страны. Буквально за несколько дней мне сказали, что нужно будет ехать в Минск. Я очень боялась ехать в Беларусь. Знаете… У меня один дедушка похоронен в Беларуси: и вообще я хорошо отношусь к этой стране, но в той ситуации, которая сложилась сейчас… Для меня Беларусь была такой же страной-агрессором, как и Россия.

Вот честно: для меня она не являлась «третьей страной». Образно говоря, Беларусь за руку с Россией ходит».

В Беларусь с территории Украины Валерия попала через наземную границу. Девушке показалось, что пограничный контроль был жестче обычного. Но она добавляет: «Может, для Беларуси это обычная процедура».

На белорусской стороне девушку встречали женщина из Красного Креста, украинский консул и представители Детского фонда ООН. Далее она поехала в белорусскую столицу, где несколько часов ждала брата в отеле.

«Мы остались переночевать в Минске. Но города я не видела. Нет, не подумайте, что мне запрещали куда-то ходить. Но я сама очень волновалась и боялась, меня всю трясло. Никак не могла поверить, что я действительно увижу Богдана. Столько же всего было до этого момента — и повестка эта в военкомат, и в больницу его внезапно хотели положить неизвестно зачем. Тянули время как только возможно».

Богдана сопровождали представители России. Они неприятно поразили Валерию.

«Когда мы стояли в отеле на ресепшене, они поздравили брата с днем рождения и попросили сделать с ним фото. Говорили, будто бы это нужно только для какого-то их внутреннего отчета и обещали, что фото никуда не пойдут дальше. Но, конечно, снимок опубликовали различные российские СМИ с рассказом о том, как будто бы Россия помогает украинским детям вернуться на родину. Сейчас я даже не обижаюсь на то, что те люди так себя повели. Спасибо им за то, что вернули все-таки Богдана».

Никто из белорусских властей с Ермохиными не встречался, белорусские пропагандисты тоже не стали рассказывать об этой истории.

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