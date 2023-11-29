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Белорусам обещали золотые горы за просмотр трейлеров для Голливуда, но что-то пошло не так

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  • 29.11.2023, 9:45
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Белорусам обещали золотые горы за просмотр трейлеров для Голливуда, но что-то пошло не так

Чем закончилась масштабная афера?

Мошенники под видом JW Movie завлекали белорусов на свою платформу с середины июля этого года. Сообщения с предложением подзаработать сыпались из Telegram, дополнительно включилась реклама в Instagram, а затем и вовсе заиграло сарафанное радио в близком окружении участников. При достаточно хорошем заработке каких-то нереальных требований к соискателям не было. Особое внимание уделялось только распространению слухов о компании и клевете в ее же адрес. Обещали золотые горы и даже открыть офис в Беларуси, но что-то пошло не так. Одних только пострадавших может быть не одна сотня по всей стране. Чем закончилась эпопея с просмотром кино за деньги, пишет onliner.by.

Сомнительно, но окей

Суть подработки в том, чтобы смотреть трейлеры к фильмам и писать комментарии на платформе. Уходит на это дело 10—15 минут в день. Была и стажировка, пройдя которую за три дня, можно было вывести 9 USDT на криптокошелек. Халявные деньги подкрепляли доверие к организации.

Однако для того, чтобы трудиться на благо Голливуда дальше, нужно было внести депозит — от $60 до $4200 (самые дорогие вакансии изначально были заняты). За месяц депозит кинокритикам удваивали, но вывести можно было только заработанные деньги, а само тело — спустя 180 дней. Объяснялось это тем, что в случае невыполнения задания компании придется платить неустойку заказчику, и делать это они будут за счет сотрудников. Работаете каждый день — вам бояться нечего, а халтурите — пеняйте на себя.

Через несколько дней работы в Беларуси организаторы сообщают, что выплаты на карту больше не производятся, остается только крипта. Участники побежали регистрироваться на Binance и плодить кошельки: компания-то международная — зачем им делать переводы и тратиться на комиссии банков по всему миру?

За первый месяц работы людям, по сути, вернули их же деньги, при этом нарисовав в личном кабинете удвоенную сумму. Но что делать во второй, третий, четвертый месяцы? Не из воздуха же брать эти деньги. Выручали реферальные программы: мол, приведи друга — получи процент, собери из друзей команду — еще процент. Это сработало: кто соседа подобьет вложить $60, кто мать родную. Так «ветераны» получали выплаты из депозитов новых участников.

Менеджеры Диана и Мартина не вызывали подозрений у своих подчиненных, их предложения не выглядели как навязывание — скорее как ознакомление с возможностями платформы. Решение о том, вкладывать деньги или нет, принимали сами участники. После небольших математических расчетов можно сделать вывод, что за каждого друга прилетит около 7% от депозита, который он внесет.

В октябре семидневная рабочая неделя уменьшилось, воскресенье стало выходным. Обосновали это тем, что платформа работает по ТК Беларуси и якобы они должны соблюдать наши нормы по рабочему времени. При этом никаких договоров с сотрудниками не заключалось. Какой вообще ТК, если компания не зарегистрирована в стране? Однако такая «официальность» усыпляла бдительность доверчивых белорусов.

В приватных разговорах представители немецкой компании заговорили про открытие офиса в Беларуси в январе-марте 2024 года. Мол, на него позовут самых продуктивных участников с командами от 22 человек. Наверняка, выглядел бы он как-то так:

«Нас атакуют хакеры. Чтобы спасти деньги, заплатите еще»

Середина октября, в компании вдруг начались какие-то изменения: проводились акции по поводу и без, поощрялось создание команды, стали доступны дорогие вакансии за $1900. Также появились какие-то технические приколы — люди не могли вывести деньги. Менеджеры отвечали, что компания улучшает условия вывода и что он будет производиться с комиссией 5%. Так и произошло.

В последние дни жизни платформы организаторы запустили акцию и пообещали вернуть депозиты, если участника повысят в должности. Напомним, повышение происходило за счет самого участника.

И вот он скам: если коротко, JW захватили хакеры. Чтобы аккаунт пользователя остался жив, нужно в течение трех дней внести 50% депозита за уровень, на котором он находился. Теперь на платформу заходят по новой ссылке, все пароли и адреса кошельков очищены, но все обещают вернуть. А если не успеешь заново активироваться, потеряешь все.

«Раньше же все работало, им можно доверять», — наверное, так думали участники и вносили деньги. Но никому так ничего и не вернули. В общем, 9 ноября все закончилось: менеджеры удалили свои аккаунты, а сайт перестал существовать. Как-то так.

«То, что это афера, я не сомневалась»

Время дать слово потерпевшим. Кристина (имя изменено) в силу возраста называет себя бабушкой и говорит, что к данной платформе относилась с сомнением. Но когда знакомая показала реальные деньги на счету, какие тут сомнения? Достала из заначки $500 и приступила к просмотру трейлеров. Предполагалось, что вложенные средства удвоятся за месяц.

— Сомнения, конечно, были, просто я не думала, что все так быстро закончится. Мне хотелось приобщиться к новым реалиям криптовалюты, пощупать и понять, что это такое, зарегистрироваться на бирже и, как говорится, подтянуться к молодежи, — рассказывает Кристина. — Интернет же мы читаем, везде пишут, что за криптовалютой будущее, отрасль развивается, а нам хотя бы одну тысячную биткоина купить.

Задания — туфта полная, я понимала, что за такое никто не платит. Пирамиды, где кто-то что-то покупает, мне понятны, а тут висел вопрос: как из воздуха берутся деньги? С другой стороны, как из воздуха берется биткоин, мне тоже непонятно. Может, современный мир так и работает?

Всего Кристина потеряла чуть больше $500 — эти деньги просто лежали как сбережения. Оглядываясь назад, она даже рада, что не вложила больше и остановилась на этой сумме.

— Мне жалко любых денег: и 10, и 20, и 30 рублей. Но в то же время я никогда в жизни их не теряла. Понимала, что рискую, — вот и получила. Какой смысл сейчас жаловаться и на кого? На то, что ты дурак? Только в нашей группе работало 12 человек, мы были под кем-то. Сколько всего было людей, я не знаю. В общей группе 4200 человек, но написать же можно что угодно. Слышала, что люди даже кредиты брали под это дело, но сама лично их не знаю.

Обратилась к юристам, чтобы наказать мошенников. А они оказались в доле?

О JW Наталья узнала от подруги. Та рассказала ей, что на платформе можно зарабатывать, вкладывая минимум. Сама по себе женщина бы никогда на такое не клюнула, но человек был проверенный. Обе попали в печальную ситуацию.

— У меня как раз были свободные деньги, я сделала два аккаунта — себе и маме. Вложила по $180. За месяц сумма должна была умножиться на два, но вывести ее можно было только через полгода. Была поддержка со стороны менеджера 24/7. Я не собиралась выводить деньги, а хотела выйти на уровень выше — там больше процент, но и вложить надо $580.

Это все немного смущало, но, когда у тебя есть пример знакомой и она реально показывает деньги, как не поверить? К тому же нам дали какие-то бумаги. В биткоине я не бум-бум, в Binance — тоже, и мы делали так, как говорит менеджер. Голосом, правда, с ней никогда не общались: она якобы не знала русского языка и общалась с нами через переводчик.

Все шло своим чередом. Подозрения у Натальи появились только в тот момент, когда начались конкурсы, розыгрыши и акции с подключением друзей. К этому времени она успела насобирать на следующий уровень.

— Шестого ноября они написали, что их взломали и, чтобы все заработанные нами деньги не сгорели, нужно вложить тот же депозит, с которого они вернут 50%. Мы, конечно же, вложили деньги, а они, в свою очередь, вернули половину.

Затем приложение перестало работать, осталась только веб-версия. Наталья решила выводить деньги, но менеджер предупредил, что на эту процедуру понадобится до 36 часов. Девятого ноября героиня попробовала вывести $320, но деньги так и не пришли. Тишина, аккаунты менеджеров удаляются, сайт перестает работать.

Но с такой финансовой потерей героиня не смирилась и обратилась к юристу, который занимается поиском средств чуть ли не через организации Евросоюза. Услуги тоже оказались с подвохом. Так называемые юристы за неделю вроде как и след крипты нашли, и кошелек заблокировали, и вот-вот привлекут Интерпол…

— Деньги якобы нашли на другой бирже. На аккаунте, зарегистрированном на мое имя, было €5500. Я решила, что это часть денег, которые они увели у людей. Кошелек типа заблокировали, и мне стали звонить мошенники с российского номера, угрожали расправой, если я не заберу заявление.

Затем юристы попросили внести 20% (€1200) от суммы на счету — якобы для комиссии банку. Наталью это сообщение привело в чувства: юристы находятся не в стране, фотографии на сайте липовые, документы, получается, тоже. Очередной развод и команда, кажется, та же. Тогда девушка позвонила в свой банк, где ей сказали, что никаких международных транзакций на ее имя нет.

— Я заблокировала все счета в банке и написала заявление в милицию. По-моему, это одни и те же мошенники, потому что они знали все детали работы JW, как меня кинули, схемы, акции и так далее. А угрозы делались для того, чтобы я поверила, что юристы реально их прижали и заблокировали счет.

Всего Наталья перевела мошенникам около $500. Эта сумма сказалась на уровне жизни, но сейчас эмоциональное состояние женщины стабильно. Деньги она еще заработает, лить слезы и кричать в подушку ни к чему.

Не забывайте, что стабильный доход — это не работа месяца-двух, тут нужны усилие, терпение и постоянное обучение. Подходы, обещающие быстрый и легкий пассивный заработок, скорее всего, окажутся обманом. Старайтесь сохранять бдительность и здравый смысл, чтобы не стать очередной жертвой мошенников.

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