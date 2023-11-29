Зачем каждому водителю брать в авто пилочку для ногтей? 5 29.11.2023, 9:54

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Это поможет в морозы.

Помимо обязательных аксессуаров для автомобиля, таких как скребок для стекол и запасной ключ, есть еще один простой предмет, который может оказать неоценимую помощь в морозные дни — обычная пилочка для ногтей, пишет telegraf.news.

Как это пригодится в сложных погодных условиях?

Идея возить с собой в машине пилочку для ногтей может показаться странной. Но водителям она понадобится вовсе не для красивого маникюра. На самом деле этот инструмент может помочь вам подготовить машину к поездке.

Как пилочка поможет при чистке авто?

Дело в том, что зимой стеклоочистители (дворники) любого автомобиля имеют свойство накапливать грязь. Когда мы их запускаем, на лобовом стекле остаются полосы, которые мешают обзору и ставят под угрозу нашу безопасность на дороге. Если на улице просто холодно, достаточно протереть дворники сухой тряпкой. Однако, при сильном морозе все становится сложнее. Снег, вода и грязь замерзают, и на очищаемой поверхности образуется трудноудаляемый слой льда.

Легко справится с этой проблемой и поможет пилочка для ногтей. Просто проведите ею по замерзшим участкам. Так вы удалите частицы льда — и ваш автомобиль готов к поездке.

Для этой миссии подойдет любая немягкая пилка. Можно купить с абразивностью от 100 до 180 грит (самая жесткая), от 180 до 240 грит (средней жесткости).

Как часто нужно менять дворники?

Обычно производители стеклоочистителей рекомендуют менять их каждые 6 месяцев.

К сожалению, этот элемент автомобиля изнашивается довольно быстро, поэтому если мы заметили, что наши стеклоочистители плохо собирают воду и износились, не стоит медлить.

Купите новые как можно скорее, чтобы улучшить видимость в автомобиле во время дождя или снегопада.

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